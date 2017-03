Bad Dürrheim Kulturlotsen starten in neues Quartal

Die Bad Dürrheimer Kulturlotsen starten mit elf Programmpunkten in das neue Quartal

Bad Dürrheim (häm) Erneut können sich Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren kostenlos für kulturelle Aktivitäten anmelden. Der Aktionsradius der befahrenen Museen und praktischen Veranstaltungen reicht dabei vom Bodensee bis nach Stuttgart. Projektleiterin und Chefin der Kulturlotsen, Gerlinde Hummel-Höfflin, hat sich wieder mit Elan ans Werk gemacht, um Perlen an Attraktionen für die Kurstadtkinder ausfindig zu machen.

Erstmals seit dem Bestehen der Kulturlotsen vor fünf Jahren steht beispielsweise ein Besuch eines Theaterworkshops in Rottweil an. Nach Bewegungs- und Ausdrucksspielen können die Kinder am Freitag, 12. Mai, in Kostümen eigene Theaterszenen im Skulpturenpark von Erich Hauser aufführen. Auch neu im Köcher ist der Besuch der Villa Rustica in Hechingen-Stein am Samstag, 20. Mai. Praktisch kann hier dem originalgetreuen Alltagsleben der alten Römer nachgespürt werden. Mehl mahlen, Teig kneten und Brot backen sind bei der Aktion inklusive für die kleinen Geschichtsliebhaber. Auch der Besuch im steinzeitlichen Federseemuseum Bad Buchau am Samstag, 8. Juli, ist eine Neuheit. Nach dem Aufklären über Tattoos bei Steinzeitmenschen und Erklärungen zu Elfenbeinschnitzereien können die Kinder prähistorischen Schmuck und Lederwaren für den eigenen Gebrauch anfertigen. Aber auch bereits aufgesuchte Ortschaften wie die Märchenwanderung oder die Lesung in der evangelischen Bücherei in Bad Dürrheim halten mit neuem Material die Abwechslung für die Kinder hoch.

Praktisch für die Eltern, um sich über sämtliche Details und Anmeldebedingungen zu informieren, ist der Start der neuen Kulturlotsen-Plattform auf der städtischen Homepage. Unter den Rubriken "Leben in Bad Dürrheim/Kinder und Jugendliche" und "Bürgerschaftliche Gruppen" ist das Programmheft ab kommendem Freitag online. In gedruckter Form liegt das Programmheft wie gewohnt im Rathaus aus. Anmeldungen werden entgegengenommen, solange das Platzangebot nicht überstiegen ist. Es gilt jedoch sich zu beeilen: Im letzten Quartal waren nahezu alle Aktionen ausgebucht. Eine Gelegenheit für Eltern, die Kulturlotsen persönlich kennenzulernen, ist am Samstag, 18. März, im Heimatmuseum, Salinenstraße 14, am Busbahnhof. Zwischen 15 und 17 Uhr gehen hier die Kinder der Frage nach, wie die Menschen in Bad Dürrheim früher gelebt haben.