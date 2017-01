Bad Dürrheim Kulturlotsen-Projektgeht in eine neue Runde

Kindern Kultur näher bringen – und das völlig gratis für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Das ist das Ziel von Kulturlotsen. Nun geht das Projekt des Projekt-BEirat Bürgerschaftliches engagement Bad Dürrgeim in Zusammenarbeit mit der Stadt in die nächste Runde. Die Programmheftchen der aktuellen Saison werden ab heute in den Schulen verteilt.

"Das Projekt ist für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren offen", sagt Gerlinde Hummel-Höfflin. Unabhängig von der Schule oder etwa der Partizipation an Jugendgruppen kommen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Seit knapp einem halben Jahr leitet die ausgebildete Holzbildhauerin das Projekt. Ihr Ziel: Möglichst viele Interessen abzudecken und zu wecken. "Die Kinder sollen nicht nur die Chance bekommen in Kunstmuseen gehen", sagt Hummel-Höfflin. Sie soll auch die Möglichkeit haben, Kultur und Handwerk anhand von Workshops hautnahn kennenzulernen.

Das Ergebnis ihres Vorsatzes: Die Programmpunkte führen die Kinder sowohl in die Landeshauptstadt Stuttgart als auch zu Sehenswürdigkeiten in Bad Dürrheim. Neben Veranstaltungen zur Bildenden Kunst, etwa in der Städtischen Galerie Tuttlingen, können die Kinder auch in handwerkliche Berufe hineinschnuppern: Beim Besuch einer Bio-Käserei in Sumpfohren etwa lernen sie, wie Käse hergestellt wird. Im Narrenschopf in Bad Dürrheim hören sie Geschichten rund um die Narrenfiguren aus der Region und gestalten eine eigene Maske. Im Harmonikamuseum in Trossingen beschäftigen sich die Kleinen mit der Geschichte der Mundharminika und bauen schließlich selbst eine. Wer Interesse hat, sollte jedoch schnell sein: "Bei manchen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt", sagt Hummel-Höfflin.

Vor fünf Jahren ist das Projekt Kulturlotsen von der Stiftung Kinderland ins Leben gerufen worden. Mittlerweile wird es finanziert durch Spenden, Sponsoren und lebt vom Brückenbauen zwischen Alt und Jung. Wer daher Interesse hat, Kulturlotsen als ehrenamtlicher Pate zu unterstützen und die Kinder bei den Veranstaltungen zu begleiten, kann sich jederzeit bei Gerlinde Hummel-Höfflin melden. Auch hier gilt: Eingeladen ist jeder. Spezielle Vorkenntnisse oder Ausbildungen sind nicht notwendig.

"Es ist einfach schön, Wissen an andere weiterzugeben zu können und die Neugier der Kinder zu wecken", beschreibt Hummel-Höfflin die Vorzüge ihrer Arbeit. Die Künstlerin arbeitet seit gut zehn Jahren mit Kindern und Jugendlichen, gibt etwa Schnitz-Kurse in der Jugendkunstschule, und möchte diesen Austausch nicht missen. "Das macht einfach Spaß."



Das Projekt