Bad Dürrheim Kriminalität: Polizei warnt vor Trickbetrügern in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim (sk) Mit einer perfiden Masche haben Trickbetrüger eine 74 Jahre alte Frau aus Bad Dürrheim am Donnerstagmorgen um ihren mehrere tausend Euro teuren Schmuck gebracht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte sich der Betrüger bei der Frau als Mitarbeiter einer tatsächlich existierenden Sanitärfirma vor und gab an, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu wollen. Da die Hausverwaltung bereits den Austausch der Wasserzähler angekündigt hatte, ließ die Frau den Handwerker in die Wohnung.

Der Mann ging daraufhin gezielt in das Badezimmer und hantierte am Waschbecken. Sein Komplize schlich sich währenddessen unbemerkt durch die offenstehende Wohnungstür in die Wohnung und entwendete den wertvollen Schmuck der 74-Jährigen. Zudem durchtrennte er das Telefonkabel. Nach getaner Arbeit verließ auch der vermeintliche Handwerker die Wohnung. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass sie bestohlen wurde. Der vermeintliche Handwerker ist etwa 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und hat eine kräftige Statur. Er sprach Deutsch mit hiesigem Dialekt, war bekleidet mit einem blauen Arbeitsanzug. Die Polizei warnt insbesondere ältere Menschen vor derartigen Trickbetrügern: Sollten Handwerker vor der Tür stehen, die sie nicht bestellt haben, sollen sie diese nicht in die Wohnung lassen. Dasselbe gilt für alle andere, ihnen unbekannten Personen, die zu ihnen wollen, aber keinen Termin vereinbart haben. "Notfalls rufen sie die Polizei", heißt es seitens der Beamten.