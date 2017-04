Bad Dürrheim Kreative Köpfe zeigen ihr Können

Osterausstellung der Kunstschaffenden und Kunstfreunde eröffnet

Bad Dürrheim (häm) Jeweils 1600 Besucher in den Jahren 2013 und 2015 können sich nicht irren: Die alle zwei Jahre stattfindende Osterausstellung der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheim im Haus des Bürgers stößt stets auf großes Publikumsinteresse und geht jetzt in die dritte Runde. Bis zum 21. April stellen 21 Künstler des Vereins ihre Werke aus. Die Schau wurde am Freitag bereits mit mehr als 50 Gästen eröffnet.

"Vom Schönen und Weisen und Guten nähren sich...die Flügel der Seele", zitierte Künstler und Vereinsmitglied Ernst Lotz den Philosophen Platon bei seiner Einführung, welche er neben Barbara Pöhle hielt. Geistige Erbauung und Nahrung für die Seele, das möchten die Kunstfreunde folglich ihren Besuchern gönnen.

"Die stolze Zahl von 1600 Besuchern wird sich sicher wiederholen", bekräftigte Bürgermeister Walter Klumpp bei seinem Grußwort. Bereits im Vorfeld sprach Vereinsvorsitzender Jürgen Merk von einem "Lernprozess", den die Organisation der Kunstfreunde seit ihrer Gründung vor drei Jahren durchgemacht habe.

Nicht zuletzt auch dieser Lernprozess gegenseitiger Befruchtung resultiert wohl in der geballten Vielfalt an Stilen und Werken, welche die Kreativität der Ausstellenden widerspiegelt. "Malereien, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien und Skulpturen", zählte Klumpp die ausgestellten Werke auf. Um nur einige zu nennen: Zugegen ist auch Martin Lagrange mit seinem 1000. Jubiläumsbild "Der Durchbruch", Elfriede Bäuerle mit ihren Keramikarbeiten oder Peter-Lutz Pöhle, der neben seinen Kunstwerken auch ein formidabler Dichter ist. "Das Element Luft als mein Naturell, mach kognitiv, offen, spirituell...", eröffnet Pöhle eines seiner Gedichte auf der Ausstellung. Eine pointiertere Zusammenfassung an Adjektiven zur Osterausstellung 2017 ist für die Besucher schwerlich auffindbar.

Die erste Osterausstellung im Jahr 2013, vor der Gründung des Kunstvereins im Jahr 2014, wurde noch vom Bad Dürrheimer Heimat- und Geschichtsverein ausgerichtet.

An den Wochentagen ist die Ausstellung zwischen 14 und 18 Uhr zugänglich, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.