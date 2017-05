Oberbaldingen Konfirmation in Oberbaldingen: Bekenntnis zu Gott und zur Gemeinde

Zehn junge Leute sind in der evangelischen Gemeinde in Oberbaldingen von Pfarrer Dirk Hasselbeck konfirmiert worden.

Besonderer Moment für die evangelische Gemeinde in Oberbaldingen: Zehn junge Leute sind von Pfarrer Dirk Hasselbeck konfirmiert worden. Joelle Ucak wurde gesegnet. In seiner Predigt über den Ersten Brief des Timotheus verwies der Pfarrer darauf, dass das Leben als Christ in einer kirchendistanzierten Welt immer ein Kampf für den Glauben darstelle – und es sich lohne, für die Beziehung zwischen Jesus und den Menschen gerade zu stehen. Konfirmiert wurden: Julian Bäßler, Marius Beck, Patrick Berndt, Nathanael Bürk, Jule Hanßmann, Anne Moser, Florian Rempp, Dario Scherzinger, Dastin Ucak, Sara Ullrich. Bild: Jörg-Dieter Klatt