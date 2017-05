Kollision: Mädchen bei Unfall in Bad Dürrheim verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag ist ein Mädchen leicht verletzt worden.

Bad Dürrheim (sk) Bei einem Unfall am Sonntagvormittag ist ein Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 14-Jährige mit sechs weiteren Insassen in einem Pkw auf der Bundesstraße 27 von Bad Dürrheim in Richtung Schwenningen unterwegs. Auf Höhe des Gewerbegebietes Bad Dürrheim bremste der 35-jährige Fahrer das Fahrzeug ab, ein nachfolgender 58-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralles erlitt das 14-jährige Mädchen eine leichte Verletzung. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.