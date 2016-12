Bad Dürrheim Kleines Paradies am See

Kleines Paradies am See

Der Angelsportverein Unterbaldingen arbeitet an seiner Fischerhütte am Niederwiesensee. Die Nutzung steht nach der Fertigstellung sowohl Aktiven als auch Passiven frei.

Die Sonne lässt die gefrorene Oberfläche des Niederwiesensees in Unterbaldingen glitzern, die Winterluft vermischt sich mit dem Duft von Holz. Kaum vorstellbar, dass die Kläranlage und die Autobahn nur einen Steinwurf von hier entfernt sind. Ein kleines Idyll hat der Angelsportverein Unterbaldingen mit seiner Fischerhütte am Niederwiesensee geschaffen. Es fehlt nicht mehr viel, bis alles fertig ist – und von aktiven wie auch passiven Mitgliedern genutzt werden kann.

„Hier vorne soll eine Terrasse entstehen“, sagt Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Lachmann und deutet mit seinen Armen eine Fläche von kurz vor der Haustüre bis zum Seeufer an. „Wer möchte, kann sich natürlich auch ein Stück von dem Steg kaufen“, sagt er und lacht. Die Fischerhütte am Niederwiesensee ist eine Herzensangelegenheit von Lachmann und den übrigen Vereinsmitgliedern. „Wenn wir jetzt schon bauen, dann wollen wir es auch richtig machen“, sagt er. „Natürlich kann man auch einfach nur vier Pfähle in den Boden hauen und ein Dach drüber bauen. Aber so haben wir jetzt etwas, das wir bessern nutzen können.“ Größer, aufwändiger als geplant sei die Fischerhütte geworden. Doch sie soll schließlich genügend Platz bieten für öffentliche Fischerfeste, etwa zum Vatertag. Selbstgeräucherte Fische möchte der Verein zudem zum Verkauf anbieten. Einen Platz für den Räucherofen haben die Vereinsmitglieder auf dem Areal bereits ausgemacht. Auch ans Wasser- und Stromnetzt ist die Hütte mittlerweile angeschlossen, wird über die benachbarte Kläranlage versorgt.

„Vereinsmitglieder können die Hütte auch mieten“, sagt Lachmann. Aktiven wie auch passiven Mitgliedern stehen dann der Vereinsraum, die kleine Küche und ein WC zur Verfügung. Bis zu 25 aktive Mitglieder kann der Angelsportverein insgesamt aufnehmen. Diese beteiligen sich etwa an der Gewässerpflege und am Bestandschutz. Trotz der zusätzlichen Arbeit, die in der Freizeit für einen Angler anfällt, interessierten sich viele für eine Mitgliedschaft, sagt der Vorsitzende. Leichter ist es hingegen für passive Mitglieder, die in einer deutlich höheren Zahl aufgenommen werden können: Sie müssen keine Arbeitsstunden leisten, unterstützen den Verein mit einem Beitrag von zehn Euro. Und: Sie können die Fischerhütte mitnutzen, etwa für ein privates Geburtstagsfest.

Doch bis gefeiert werden kann, steht noch einiges auf dem Plan: Unter anderem müssen noch Fenster und Sanitäranlagen eingebaut, der Boden gelegt, die Wände isoliert und verputzt werden. Die Arbeiten übernehmen die aktiven Vereinsmitglieder so weit es geht selbst, jeder investiert so viel Freizeit, so viel Arbeitskraft wie es ihm eben möglich ist, sagt der Vorsitzende. Im Sommer dieses Jahres haben die Angler mit den Arbeiten am Gebäude begonnen, Bäume auf dem Areal und Wasserpflanzen im See gesetzt. Gut 17 000 Euro hat der Verein seither in sein kleines Domizil investiert, in erster Linie finanziert durch Spenden, aber auch durch Mitgliedsbeiträge.

Nun fehlen nochmals gut 10 000 Euro, sagt Lachmann. Dann wäre das kleine Paradies am See fertig.

Angelsportverein