Bad Dürrheim Klaviervirtuosin überzeugt Bad Dürrheimer Publikum

Henriette Gärtner bei Klassik-Live. Wechselreiches Spiel begeistert die 60 Zuhörer.

Ihre alte Heimat kann die Klaviervirtuosin Henriette Gärtner nicht vergessen. Das regionale Eigengewächs ist in einem Turnus von etwa eineinhalb Jahren bei der Bad Dürrheimer Konzertreihe Klassik Live zu hören. Diesmal hat sie den gut 60 Zuhörern im Hotel Solegarten ein Bouquet aus Bach, Beethoven und Schubert mitgebracht.

Ihren einleitenden Ausführungen zu den Stücken ist es ebenso angenehm zu lauschen, wie ihrem Klavierspiel. Mit Eloquenz und Esprit gibt sie selbst die feinsten Nuancen der gespielten Sätze an, zu deren Genuss der Hörer seine Aufmerksamkeit richten sollte.

Nach der nachdenklich und subtil melancholischen Arie "Schafe können sicher weiden" aus Bachs Jagdkantate kam Gärtner schließlich zu ihrem Element, dem feurigen Wirbel von Tastenschlägen. "Nun folgt ein temperamentvolles Stück, das meinem eigenen entspricht", weckte Gärtner die Vorfreude. "Die Wut über den verlorenen Groschen ausgetobt in einer Kaprize" als Rondo von Ludwig van Beethoven ist wahrhaftig ein Feuerwerk. Fast ausnahmslos auf einem Schmalband der Klaviatur im hohen Bereich gespielt geht das Tempo bis in die Sechzehntel. Ein Kraftakt ohne Ruhepunkt, welcher selbst dem unbedarftesten Laien veranschaulicht, was das Klavierspiel neben der Begabung vor allem ist: schonungslose Knochenarbeit. Für die Hörer allerdings ein Hochgenuss, wobei keiner die Augen entspannt geschlossen hielt, sondern neugierig den Kopf in Richtung Rasen der Finger reckte.

Fünf Minuten Arie, sieben Minuten Rondo und nur noch ein Programmpunkt auf dem Heft für den Abend? So mancher Besuche schätze den Abend wohl schon als äußerst kurzatmig ein. Doch was dann folgte, befriedigte die Hörer ungemein. Das viersätzige Werk von Franz Schubert, eine Sonate in B-Dur, nach dem deutschen Verzeichnis die 960, hat eine Spieldauer von knapp 40 Minuten. Hier ist alles vereint: Tänze, Heiterkeit und harmonische Melodien der Klassik. Organisator Ernst Lutz urteilte: "Wie immer ein unbeschreibliches Vergnügen, das Zuhören." Minutenlanger Applaus forcierte ein Stück aus Schumanns Kinderszenen als Zugabe. Der nächste Klassik Live Abend findet am 6. Februar, um 19.30 Uhr statt. Vierhändig am Klavier spielen Aymara Cubas und Hana Akiyama. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.