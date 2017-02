Nach ihrem erfolgreichen Auftritt im Sommer letzten Jahres ist die Klaviervirtuosin Cecilia Zhang morgen, Samstag, 4. Februar, um 16 Uhr, wieder im KWA-Kurstift zu Gast. Spielen wird die 24-Jährige weitgehend Stücke, die sie auch zu ihrer Abschlussprüfung im Fach Klavier an der Musikhochschule Trossingen am 16. Februar zeigen wird.

Auf dem Programm steht dabei ein an Epochen reiches Erlebnis von Scarlattis Barock, über Beethovens Wiener Klassik, bis zur Moderne von Olivier Messiaen. Frédéric Chopin ist mit der „Andante spianato e Grande Polonaise brillante op. 22“ ebenfalls vertreten. Gerade diese breite Aufstellung an Epochen ist ein Markenzeichen der jungen Musikerin. Dabei liegen ihre persönlichen Präferenzen etwas abseits ihres Programms: „Persönlich fühle ich mich in der Spätromantik und im Expressionismus beim Klavier am wohlsten.“

Ihrem Impetus tut dies jedoch keinen Abbruch, denn erneut setzt sie Scarlattis Sonate d-Moll auf die Tagesordnung. Dass dieses Werk üblicherweise in Kennerkreisen als „die Nähmaschine“ bezeichnet wird, lässt eindeutig auf dessen Anspruch schließen. Von Beethovens Sonate C-Dur op. 2, Nr. 3 wird sie den ersten Satz zum Besten geben.

Trotzdem: Das Klavierspiel betrachtet Zhang weiterhin nur als semiprofessionelle Herausforderung: „Arbeiten werde ich künftig in der Medizin. Ohne den finanziellen Druck werde ich aber durch die professionellen Grundlagen immer noch Konzerte geben und an Projekten arbeiten.“ Denn: Die gebürtige Münsingerin promoviert derzeit an der Tübinger Universität in der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie.

Solistisch und kammermusikalisch, auch mit Orchester, trat Zhang schon oft preisgekrönt auf. Jüngst spielte sie mit dem Landespolizeiorchester Werke des russischen Klaviergenies Sergei Prokofjew. Klavierspielen hat sie bereits mit drei Jahren angefangen. Ab der achten Klasse folgte ein Klavierstudium an der Musikhochschule Trossingen bei Nedelkovic Baynov, das sie nach dem Abitur parallel zum Musikstudium betreibt.

Klavierkonzert von Cecilia Zhang, 4. Februar, 16 Uhr, Festsaal des KWA-Kurstifts, Am Salinensee 2. Eintritt frei.