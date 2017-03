Oberbaldingen Kirchengemeinde in Oberbaldingen ruft zum Abschreiben des Neuen Testaments auf

Eine verrückte Idee zum Jubiläumsjahr der Reformation. Die Aktion startet am kommenden Sonntag in Oberbaldingen. Mitmachen kann jeder.

Oberbaldingen – Im ersten Moment klingt es ziemlich verrückt: Die evangelische Kirchengemeinde in Oberbaldingen ruft ihre Gemeindemitglieder, aber auch Gruppen und Vereine dazu auf, das erste Testament abzuschreiben. Wieso das alles? "Wir wollen Leute damit ansprechen, die nicht unbedingt in die Kirche kommen", sagt Pfarrer Dirk Hasselbeck. Dahinter stehe in erster Linie aber auch der Gedanke, dass Menschen die Bibel lesen, "darin Gott begegnen", wie Hasselbeck sagt. Eine intensive, eine außergewöhnliche und soziale Form, sich mit Martin Luther und dem Festjahr zur Reformation auseinanderzusetzen. Das Projekt beginnt mit dem Gottesdienst am kommenden Sonntag, 5. März, um 10 Uhr, in der Oberbaldinger Kirche.

27 Bücher mit 260 Kapiteln umfasst das Neue Testament. Hasselbeck rechnet damit, dass die Abschrift ungefähr 1400 Seiten umfasst, was einer Dicke von über 20 Zentimetern gleich käme. Ist das wirklich machbar? "Für mich ist das gar keine Frage, ob wir das schaffen können", sagt der Pfarrer. "Für mich ist eher die Frage, wer noch mitmachen möchte."

Mitschreiben kann jeder, ganz gleich ob er er Mitglied in der evangelischen Kirchengemeinde ist. Außer den üblichen Utensilien wie etwa Füller, Kugelschreiber, Farb- oder Bleistift und Papier dürfen keine weiteren Utensilien zum Schreiben genutzt werden – die Schrift auf dem Computer oder mit der Schreibmaschine abtippen ist also nicht erlaubt. Jedem wird ein Kapitel zugeteilt. Es können sich auch Gruppen gemeinsam für ein Buch des Neuen Testaments als Paten melden und dieses dann zusammen abschreiben. Auch Schulklassen aus der Region sind eingeladen, bei dem Projekt mitzuarbeiten, sagt Pfarrer Hasselbeck.

Wo geschrieben wird, entscheidet der Schreiber selbst. Es werden aber auch regelmäßige Treffen zum gemeinsamen Abschreiben im evangelischen Gemeindehaus in Oberbaldingen angeboten. Damit die abgeschriebene Bibel einen einheitlichen Text als Grundlage hat, bekommt jeder Teilnehmer den entsprechenden Bibeltext, das notwendige Papier und weiterführende Informationen. Die Schreiber haben dann bis Ende Juni Zeit dieses Werk gemeinsam zu vollbringen.

Dann werden die Abschriebe gesammelt und zu einer handwerklich gebundenen Ostbaar-Bibel zusammengefasst. Natürlich finden sich alle Gruppen und Personen, die an der Entstehung der Bibel beteiligt waren, im Inhaltsverzeichnis des Werkes erwähnt. Präsentiert wird das einzigartige Stück dann in einem Festgottesdienst am 31. Oktober – genau 500 Jahre, nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Dies gilt in der evangelischen Kirche als Initialzündung zur Reformation, in deren Folge Martin Luther die Bibel aus dem Lateinischen in die deutsche Sprache übersetzte und so zugänglich machte für eine Vielzahl an Menschen. In diesem Jahr feiert nicht nur die evangelische Kirche den Reformationstag: Der 31. Oktober wird 2017 ein gesetzlicher Feiertag für ganz Deutschland sein.

"Ich finde, das ist eine tolle Aktion", sagt Pfarrer Dirk Hasselbeck. Durch eine Gemeinde im Raum Karlsruhe ist der Theologe auf das Projekt aufmerksam geworden und war sofort begeistert, sagt er. Schirmherr der außergewöhnliches Vorhabens zum Reformationsjubiläum ist Bürgermeister Walter Klumpp.

