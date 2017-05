Bad Dürrheim Kinder- und Jugendarbeit: Förderverein sucht kreative Mitbastler

Der Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit in Bad Dürrheim startet schon im Juni mit den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt

Bad Dürrheim (sgn) Der Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde will den Mehrwert: Vereinszweck ist die Unterstützung von Projekten und Vorhaben der evangelischen Jugendgemeinde und des Kindergartens am Salinensee. Und davon gibt es einige.

Die ersten zwei Jahre galten der Findung und dem Aufbau eines finanziellen Grundstockes, der mittlerweile auf soliden Füßen steht. Das war aus dem Bericht von Kassiererin Ute Dilling bei der ersten Jahreshauptversammlung des Fördervereins am Mittwochabend zu erfahren. Vorsitzender Carsten Tamme, gleichzeitig auch Kirchengemeinderat, berichtete darüber, dass bislang zwei Projekte unterstützt wurden.

Zum einen wünschte sich die evangelische Jugend eine schönere Sitzecke im Gemeinschaftsraum und zum anderen steuerte der Verein 1200 Euro für ein neues Sportgerät für den evangelischen Kindergarten bei. Der Kindergarten hat eine Kooperation mit den Schwenninger Wild Wings, in diesem Zusammenhang wurden die Sportgeräte angeschafft.

Derzeit sind die evangelischen Jugendlichen schon mit den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt beschäftigt. Nach einer Pause im vergangenen Jahr will der Förderverein zur weiteren Generierung von Geldern dieses Jahr nämlich wieder auf dem Christkindlemarkt vertreten sein und die Ideen- und Bastelschmiede läuft schon. Kreative jeden Alters, die Freude am Basteln, Stricken, Häkeln und an Laubsäge-Arbeiten haben, sind zum Mitmachen eingeladen. Auch Materialspenden sind willkommen. Es geht los mit einem Treffen am Freitag, 23. Juni im Haus der Begegnung.

Der Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit hat derzeit 19 Mitglieder. Wer mitmachen möchte oder weitere Informationen haben will, kann sich im Pfarrbüro bei Conny Rothe melden. Nach den Wahlen blieben alle Ämter gleich besetzt: Erster Vorsitzender ist Carsten Tamme, zweiter Vorsitzender ist Karl Blessing, Benjamin Glaser ist Schriftführer, Ute Dilling ist Kassiererin. Beiräte sind Pfarrer Bernd Jaeckel und Kindergartenleiterin Petra Rauch.