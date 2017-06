Bad Dürrheim Kinder trainieren wie die Fußball-Profis

Fußballcamp in Bad Dürrheim: Anweisungen auf englisch stärkt die Sprachkompetenz

Bad Dürrheim (sgn) In der Pfingstwoche trainiert die künftige Fußballgeneration ihr Können am Ball. Zum zweiten Mal findet auf dem Gelände des FC Bad Dürrheim das Pfingstcamp der Tiki Taka-Fußballschule aus Donaueschingen statt. "Hier sind optimale Trainingsbedingungen gegeben", lobt Kadirhan Cil, der Inhaber der Fußballschule. So perfekt alles an einem Platz und in dieser Qualität, das finde man nicht oft.

Derweil üben konzentriert auf dem Kunstrasenplatz hinter ihm zwei Gruppen Kinder, unterteilt nach Alter. In der einen Gruppe wird gerade unter Anleitung von Yunus Gülnar, einem früheren Jugendspieler von Atletico Madrid, intensiv die Ballbeherrschung geübt. Hochkonzentriert sind die Kinder, einerseits weil sie es natürlich toll finden, mit solch einem Fußballer zu trainieren und andererseits, weil der seine Anweisungen in Englisch erteilt.

Das Einbinden von Fremdsprachen ist Teil des Konzeptes von Kadirhan Cil. Das Sprachvermögen der Schüler soll ebenso angesprochen und trainiert werden wie die soziale Kompetenz. So sei es ihm wichtig, Werte wie Respekt, Bescheidenheit, Fairness zu vermitteln. Wichtig ist ihm auch die Zusammenarbeit mit dem Verein vor Ort. Daher ist Alexander Feucht vom FC Bad Dürrheim der zweite Trainer vor Ort. Rund 60 Kinder aus der ganzen Region sind beim Feriencamp dabei.

Angeboten wird während der Pfingstwoche eine Ganztagesbetreuung von 8.30 bis 16.30 Uhr, eine Betreuung von 9.30 bis 15.30 Uhr, an drei, vier oder fünf Tagen. Beinhaltet ist die Verpflegung der Kinder und Jugendlichen und ein Trikot. Morgens wird trainiert, mittags wird frei gespielt. Außerdem stehen solche Dinge wie gesunde Ernährung, Witzkompetenz und vieles mehr auf dem Programm.

Mit dem Besuch von Bilgin Defterli, einer Profifußballerin, die zuletzt für den 1. FC Köln spielte, steht den Kindern eine tolle Überraschung bevor. Das Camp abschließen wird am letzten Tag ein Fußballspiel Eltern gegen Kinder. Zuschauer sind jederzeit willkommen, kurz entschlossene Nachmeldungen für das Fußballcamp sind auch noch möglich.

