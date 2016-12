Kinder bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürrheim (bim) Bei einem Unfall auf der Schwenninger Straße sind am Donnerstag zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt eines 51-Jährigen missachtet, als er vom E-Center kommend nach links in Richtung Schwenningen abbiegen wollte. Der 20-Jährige prallte mit seinem Wagen in den Pkw des 51-Jährigen, in dessen Wagen die Kinder saßen. Der Schaden beträgt gut 2000 Euro.