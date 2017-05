Bad Dürrheim Kaum noch Platz für weitere Flüchtlinge im Albert-Schweitzer-Haus

34 Flüchtlinge sind in dem Haus untergebracht. Gebraucht wird dringend ein Flüchtlingsbeauftragter.

Bad Dürrheim – Die Stelle des Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten ist nach wie vor unbesetzt. Das hat Bürgermeister Walter Klumpp gestern bei einer Ortsbesichtigung des Verwaltungsausschusses im Albert-Schweitzer-Haus, der Flüchtlingsunterkunft in der Grünallee, bekannt gegeben.

Nachdem Ende April bekannt wurde, dass Sozialarbeiter Rainer Kopka-Vogt nach wenigen Monaten sein Amt aufgegeben hat, sucht die Stadtverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, wie es in der Stellenausschreibung heißt, einen neuen Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten. Zusätzlich soll ein Heimleiter für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte in Vollzeit eingestellt werden. Neben Kopka-Vogt hat auch Robert Rafai, Ehrenamtskoordinator für Flüchtlingshilfe, mittlerweile gekündigt.

Wieso Kopka-Vogt, der erst im Dezember vergangenen Jahres als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter begonnen hat, und Rafai nahezu gleichzeitig ihre Stellen verlassen haben, ist nicht bekannt. Seitens der Stadt ist von persönlichen Gründen die Rede. Die Betreuung der Asylbewerber habe sich als deutlich umfangreicher herausgestellt, als ursprünglich vorgesehen, heißt es. Allerdings ist in der Stellenausschreibung für den Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten auch dieses Mal von einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent die Rede. Auch bei der Ortsbesichtigung des Verwaltungsausschusses wurde kein näherer Grund genannt. Bürgermeister Klumpp merkte jedoch an, dass Robert Rafai mittlerweile in einem anderen Beschäftigungsverhältnis stehe. Geblieben ist Hausmeister Michael Hauser, der seine Aufgabe sehr gut mache, lobte der Bürgermeister.

Im Albert-Schweitzer-Haus stand Sibylle Baumeister vom Bereich Soziales dem Verwaltungsausschuss Rede und Antwort. Im Gebäude seien 20 Zimmer vorhanden, von denen 18 beziehbar seien, erklärte sie. Die beiden übrigen seien aus Brandschutzgründen nicht geeignet. Derzeit habe das Albert-Schweitzer-Haus eine Belegung von 34 Personen. Mit Ausnahme von einer Familie aus Somalia, die erst Ende April Zwillinge bekommen hat, handle es sich dabei ausschließlich um männliche Einzelpersonen. Allerdings seien nur 29 Flüchtlinge tatsächlich in Bad Dürrheim. Die übrigen fünf halten sich aufgrund ihres Arbeitsplatzes an einem anderen Ort auf. "Trotzdem müssen wir den Wohnraum vorhalten", sagt Sibylle Baumeister. Platz habe man im Haus noch für sieben weitere, dann sei die Grenze erreicht.

Auf die Frage, wie viele der Flüchtlinge ein anerkanntes Asylrecht haben, musste Sibylle Baumeister zugeben, dass sie das nicht wisse. Sich mit solchen Dingen zu beschäftigen sei Aufgabe eines Integrationsbeauftragten, der engeren Kontakt zu den Flüchtlingen pflegt. Die meisten der Flüchtlinge in Bad Dürrheim seien aber wohl gestattet und befinden sich im laufenden Asylverfahren. Stadtrat Wolfgang Kaiser (LBU) zeigte sich nicht zufrieden mit der Antwort und regte an, auf den Landkreis zuzugehen, damit dieser diese Informationen von sich aus weitergebe. Denn durch diese Informationen wisse man auch, welche Personen eine Zukunftsperspektive haben. Bürgermeister Klumpp, der auch im Kreisrat vertreten ist, sicherte zu, dies anzusprechen.

Flüchtlinge