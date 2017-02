Bad Dürrheim Karlstraße: Opel überschlägt sich, Fahrerin schwer verletzt

Eine 41-jährige Autofahrerin wurde am Samstagmorgen bei einem Glätteunfall schwer verletzt.

Am Samstagmorgen ist eine 41-jährige Frau mit ihrem Opel in Verlängerung der Karlstraße wegen Straßenglätte nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die 41-Jährige kam aus Richtung Hochemmingen. Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. An ihrem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste wegen der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.