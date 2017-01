Bad Dürrheim Kälte und Frost machen Landwirten zu schaffen

Unter den eisigen Temperaturen leidet vor allem die Technik. Den Tieren hingegen macht der Winter kaum etwas aus.

Der Mensch mag sich selbst als Gipfel der Evolution sehen, gegen die Elemente ist er für sich genommen machtlos. Nie wird das offensichtlicher als im Winter, wenn sich die Leute nur in dicken Wintermänteln und mit Handschuhen und Wollmütze aus dem Haus trauen. Auch Landwirte stellen die frostige Temperaturen mitunter vor Herausforderungen.

Wie zum Beispiel den Bad Dürrheimer Landwirt Klaus Fischerkeller. Er hat einen Milchviehbetrieb mit 100 Milchkühen und 150 Rindern. Dank seines relativ modernen Stalls könne er zu jeder Zeit melken. Probleme mache bei eisigen Temperaturen allerdings die Mistbeseitigung. "Das ist das größte Problem", sagt er. Denn die Hinterlassenschaft seines Viehs friere auf dem Boden an, wodurch eine sehr feste Verbindung entstehen kann. "Das ist wie Beton. Da tun sich dann auch die Tiere schwer." Das könne so weit gehen, dass das Entmisten nur noch mit einem Schaufellader funktioniere. "Die Arbeit dreht sich im Winter darum, wie man die Dinge am Laufen hält", fasst der Landwirt zusammen.

Auch für den Bio-Landwirt Christoph Trütken stellen Minustemperaturen ein Problem dar, auch deshalb, weil er einen offenen Stall hat. So müsse er momentan einen Teil seiner Tiere über einen Wassertrog versorgen, da eine seiner Tränken eingefroren ist. Und auch für ihn wird das Mistbahnen im Winter schwieriger. Aber auch jenseits der Technik sei er in den Wintermonaten eingeschränkt, sagt er: "Man kann einfach nicht so viele Sachen machen." Zum Beispiel müsse er einen Zaun abbauen, was Kälte und Frost erschweren, da er eingefroren sei. "Stattdessen mache ich mehr Arbeit im Büro", sagt Christoph Trütken.

Unbeeindruckt von dem Wetter scheinen hingegen die Tiere zu sein. "Rindern machen 30 Grad minus weniger aus, als 25 Grad plus", sagt Landwirt Klaus Fischerkeller. Sie bekommen ein dickeres Fell und fressen mehr, kommen aber aufgrund ihrer Instinkte gut zurecht. Allerdings brauchen sie es trocken und zugfrei.

Ähnlich äußert sich auch Bio-Landwirt Christopher Trütken. Solange die Tiere genug zu fressen und zu trinken bekommen und eine trockene Liegefläche haben, mache ihnen die Kälte wenig aus. "Bei mir sind vorgestern noch zwei Kälber auf die Welt gekommen", erzählt er. Das zeige, dass sie mit dem Wetter im Winter kaum bis keine Probleme haben.





Wettervorhersage

Auch die kommenden Tage bleiben frostig. Für den Dienstag sind Temperaturen von minus zwölf bis minus sieben Grad, für Mittwoch von minus 16 bis minus sieben Grad, für Donnerstag von minus 16 bis minus fünf Grad und für Freitag von minus 13 bis minus zwei Grad vorhergesagt. Am Wochenende wird es etwas wärmer bei bis zu null Grad am Samstag und ein Grad am Sonntag.