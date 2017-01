BadDürrheim Junge Musiker mit Leidenschaft zum Hobby

Junge Musiker ehrgeizig bei der SacheAusbildung fordertFreizeit und Geduld

Unterbaldingen (bom) Schon von Weitem ist die Musik aus dem Obergeschoss im Rathaus zu hören. Mindestens an einem Abend die Woche probt dort die Jugendkapelle aus Unterbaldingen. Doch dieses Mal hat die Probe einen besonderen Touch. Es ist das erste Treffen der Jungmusiker im neuen Jahr und der Beginn der Vorbereitungen auf die Auftritte an Fasnacht. Diese fordert die Jungmusiker vor allem am Schmotzige Dunschdig, wenn sie beim Wecken von Station zu Station ziehen und danach beim Narrenbaum stellen und in der Ostbaarhalle für Stimmung sorgen.

Jugendleiter Manuel Hartung freut sich daher über alle Einwohner die sich am Morgen des Schmotzige Dunschdig bereit erklären, Gastgeber eines Etappenziels der Jungmusiker zu sein. " Der Morgen ist lang eine Stärkung tut immer gut", sagt Hartung, der 2018, nach acht Jahren an vorderster Front, sein Amt übergibt. An wen ist noch unklar.

Das alles ist für jene, die vor kurzem ihre Liebe zur Musik entdeckt haben noch weit weg. Zu ihnen zählen Marvin und Lukas Guth, Marius Schwörer und Simon Eisele. Sie erhielten jüngst das Juniorabzeichen, eine vom Verein durchgeführte Leistungsprüfung, die als erste Stufe zum Olymp eines aktiven Musikers gilt. In der Regel erlernten sie bis dahin erste Grundlagen der Musiktheorie und spielten in der Blockflötengruppe von Patrizia Baumann.

Seit rund einem Jahr spielen sie jetzt ihr selbst ausgewähltes Instrument, parallel dazu legt der Verein Wert auf eine theoretische Ausbildung, die zumeist Manuel Hartung übernimmt. Nach dem Juniorabzeichen kommen die Verbandsprüfungen in Bronze, Silber und – für diejenigen deren Motivation noch immer groß genug ist – in Gold. "Für den Eintritt in unsere Hauptkapelle muss man das bronzene Leistungsabzeichen haben", sagt Hartung. Dieses will jeder der vier jungen Träger der Juniorabzeichen erreichen.

Eine Instrumentenprobierstunde der Jugendkapelle weckte bei Marvin Guth das Interesse am Musizieren. Schnell legte sich der dreizehn Jahre alte Jungmusiker auf das Tenorhorn als Instrument seiner Wahl fest. Lukas Guth spielte bereits zwei Jahre Blockflöte, als er vor der Entscheidung stand, mit welchem Instrument er seine Karriere fortsetzt. Ursprünglich wollte er Saxophon spielen, am Ende wählte er die Klarinette. Auch der zehnjährige Simon Eisele hat Spaß am Musik machen, schätzt das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe. Nach zwei Jahren am Klavier entschied er sich, Saxophonspielen zu erlernen, wie auch der gleichaltrige Marius Schwörer.

Zwei Schritte weiter ist Katharina Baur. Die Querflötistin hat das silberne Leitungsabzeichen in der Tasche. Dass sie ihr Instrument gefunden hat, verdankt sie ihrer Schwester, sagt soe. Längst spielt die Jugendliche in der Hauptkapelle mit, war von Beginn an vom Zusammenhalt und der Geselligkeit begeistert. Jürgen Schwarz, Dirigent der Jugendkapelle, schätzt die Arbeit mit dem Nachwuchs. " Es ist immer wieder eine Freude mitzuerleben, wie sich junge Musiker entwickeln," sagt er.

Jugendkapelle

Die Jugendkapelle Unterbaldingen zählt aktuell 21 Musiker. Interessierte Anfänger oder Einsteiger sind jederzeit willkommen. Dirigent ist Jürgen Schwarz. Der Verein bietet eine Grundausbildung auf der Blockflöre an und hat für die Instrumentalausbildung in den einzelnen Registern interne und externe Fachkräfte. Für den Theorieunterricht ist Jugendleiter Manuel Hartung zuständig.