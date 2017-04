Bad Dürrheim Jugendliche opfern Zeit für ihren Jugendraum

Am Karsamstag wurden gemeisam die Pinsel geschwungen. Mit der Inneneinrichtung steht schon das nächste Zwischenprojekt an.

Sie sind zwischen 14 und 18 Jahre und haben eine klare Vorstellung davon, wie ihr Jugendraum künftig auszusehen hat: die Mitglieder des Jugendteams. Am Samstag engagierten sie sich einige Stunden in der einer weiteren Etappe an der Komplettsanierung des inzwischen von mehreren Generationen an Jugendlichen als Treffpunkt genutzten Raumes.

Auf dem Programm stand das Streichen des Raumes. "Wir wollen den Raum behalten, nutzen ihn zwei bis dreimal pro Woche als Treffpunk. Da müssen wir uns engagieren, wenn wir Zeit haben", nennt Amos Huber seine Beweggründe für die freiwillige Aktion am Karsamstag. "Alle, die heute hier sind, kommen direkt von der letzten Musikprobe der Jugendkapelle, die den Ostergottesdienst musikalisch begleitet", ergänzt Teamsprecher Aron Huber. Es gebe einfach keine günstigere Gelegenheit für eine gemeinsame Aktion.

Daniela Schwarz sieht es ähnlich und während sie mit der Farbrolle routiniert die Wände streicht, nennt sie die Osterferien als weiteren Grund, weshalb alle vor Ostern Zeit haben. Nachdem die Decke neu gestaltet, die Elektrik neu verlegt und der Raum gestrichen ist, geht es demnächst an die Gestaltung der Inneneinrichtung des 53 Quadratmeter großen Raumes. Diese bleibt den Jugendlichen überlassen. "Wir gestalten den Thekenbereich neu, richten uns eine Ecke zum Chillen ein, ein Fernseher darf nicht fehlen und wir wollen den Raum mit diversen Tischspielen weiter aufwerten", bemerkt Aron Huber.

Die Sanierung Jugendraum ist ein Projekt, in dem die Verwaltung die am Gebäude entstehenden Kosten übernimmt. Doch realisierbar wird sie in der Kürze der Zeit nur dank diverser Sponsoren, welche Farbe, Holz, Inneneinrichtung und vieles mehr spendeten. Ein weiterer Glücksfall für das Vorankommen bei der Jugendraumsanierung ist Ortschaftsrat Franz Eisele, der mit seinen Kenntnissen als Architekt die Koordination der anstehenden Sanierungsarbeiten übernahm. Noch in diesem Halbjahr wird der neue Jugendraum eingeweiht und für den Mai plant das Jugendhausteam die Organisation eines Festes.