Unterbaldingen Jugendfeuerwehr Unterbaldingen: 24 Stunden im Einsatz wie die Großen

Es ist der spannende Höhepunkt des Jahres: Bei der 24 Stunden-Übung wurden die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehrabteilung Unterbaldingen fit gemacht. Das haben die Jungs erlebt...

Unterbaldingen (sk) Samstag, abends um halb acht: Alarm löst aus. Fast ein Dutzend junger Feuerwehrleute schlüpfen schnell in ihre Einsatzklamotten. Schon sitzen sie in den Feuerwehrfahrzeugen, bereit, um einen Dummy, in der Rolle einer bewusstlose Person, von einem Dach zu retten. Die Kinder und Jugendlichen nehmen an der 24 Stunden-Übung der Feuerwehrabteilung Unterbaldingen teil. Von Samstag bis Sonntag sind sie aktiv, bekommen Unterricht und werden in Fahrzeug- und Gerätekunde weitergebildet. Für die jungen Nachwuchsretter ist das eines der Höhepunkte im Jahr.

Ein Gebäudebrand, vermisste Personen, ein Zimmerband: Die Aufgaben, die sich die Organisatoren um Jugendleiter Benedict Baumann ausgedacht haben, hatten es in sich und brachten, neben dem Einüben der richtigen Handgriffe, natürlich jede Menge Spaß. Auf jede Übung folgte eine Nachbesprechung. Und weil so viel Arbeit auch Hunger macht, wurden die jungen Feuerwehrleite gut versorgt: Am Samstag stand ihnen eine Vesperplatte zur Selbstbedienung zur Verfügung. Am Sonntag füllten etwa selbst gemachte Hamburger und Pommes die Energiespeicher auf. Auch Kameradschaft und Entspannung kamen beim Spieleabend am Samstag nicht zu kurz.

Für ihr Alter haben sich die Kinder und Jugendliche schon sehr gut geschlagen, sind sich die Organisatoren sicher. Dies sei auch auf die ganzjährige Übungsarbeit zurückzuführen: Jeden Mittwoch kommt die Gruppe für zwei Stunden zusammen. Interessierte Kinder und Jugendliche von neun bis 17 Jahren sind jederzeit willkommen.