Bad Dürrheim Interview mit Roland Kaiser: "Das Publikum wird sich gut unterhalten fühlen"

Die Sommersinnfonie kann mit vielen bekannten Musikern aufwarten. 2017 gehört auch Roland Kaiser dazu. Im Interview erzählt er von seinen Auftritten und was für den Auftritt in Bad Dürrheim geplant ist.

Herr Kaiser, am Freitag werden Sie bei der Sommersinnfonie in Bad Dürrheim auftreten. Bei welchem Lied bekommen Sie noch Gänsehaut, wenn Sie es singen?

Kaiser: Bei „Bis zum nächsten Mal“. Das Stück spiele ich immer zum Abschied. Das Lied ist für mich ein Versprechen wieder zu kommen. Da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut.

Was sind Ihre Lieblingsreiseziele?

Da ich beruflich sehr viel unterwegs bin, bin ich privat eher ein Reisemuffel. Ich fahre überwiegend nach Sylt.

Treten Sie lieber in einer Halle oder lieber Open Air auf?

Das ist schwer zu beantworten, beides hat seinen Reiz. Wenn die Halle nicht all zu groß ist, ist die Atmosphäre privater. Man erreicht das Publikum mit den Zwischentexten und auch leisen Zwischentönen viel leichter. Die Open Airs haben ein höheres Tempo, da gibt es weniger Zeit für private Ansprache an das Publikum.

Wo war Ihr aller erster Auftritt?

Das war 1974 in Berlin bei einer öffentlichen Rundfunksendung im Europa-Center. Die Sendung hieß „Zweites Frühstück mit John Hendrik“, das war spannend.

Bad Dürrheim ist die Heimat des gleichnamigen Mineralwassers. Trinken Sie lieber stilles oder medium Wasser?

Ich trinke gerne stilles Wasser, ich habe keine speziellen Wünsche.

Gibt es Rituale vor der Show? Machen Sie etwas ganz bewusst?

Nein, ich bin kein abergläubischer Mensch. Ich freue mich auf jede Show.

Haben Sie einen persönlichen Assistenten der Sie auf der Tour begleitet?

Nein. Auf der letzten Tournee hatte ich einen persönlichen Fahrer, aber einen Assistenten habe ich nicht.

Welche Lieder singen Sie in Bad Dürrheim und was für eine Show haben Sie geplant beim Open-Air Konzert?

Die Open-Airs sind überall identisch. Bei den Shows haben wir eine Mischung aus großen Hits, aktuellen Songs und ein bis zwei Lieder, die nicht unbedingt von mir sind. Das ist immer eine spannende Mischung und das Publikum wird sich über einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Stunden gut unterhalten fühlen.

Haben Sie jemandem ein Lied gewidmet?

Nein, auch nicht direkt. Man denkt natürlich manchmal an seine Partnerin, wenn man Lieder schreibt, aber ich fokussiere mich auf keine Person.

Gibt es ein Leben nach Ihrem Showbusiness?

Sicher wird es ein Leben abseits der Bühne geben, aber darüber mache ich mir noch keine Gedanken.

Sind Sie bei allen Liedern textsicher? Benötigen Sie noch Spickzettel?

Nein, ich habe keinen Spickzettel. Ich habe nur einen Ablaufzettel, damit ich weiß, wann welcher Song gespielt wird.

Zur Person

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in West-Berlin geboren. Nach dem Schulabschluss machte er Ende der 1960er Jahre eine kaufmännische Lehre und wurde Leiter einer Werbeabteilung in einem Autohaus. Zu Beginn der 1970er Jahre arbeitete er als Telegrammbote bei der Berliner Post. Seine erste Single "Was ist wohl aus ihr geworden" veröffentlichte er 1974.