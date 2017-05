Bad Dürrheim Internationale Narrenbörse: Närrische Nacht im Museum

Zum Wochenende der Internationalen Narrenbörse morgen, Samstag, 6., und Sonntag, 7. Mai, gehört die Museumsnacht im Narrenschopf. Ein amüsantes Programm erwartet die Besucher, versprechen die Organisatoren...

Bad Dürrheim (sgn) Zum Wochenende der Internationalen Narrenbörse morgen, Samstag, 6., und Sonntag, 7. Mai, gehört die Museumsnacht im Narrenschopf. Ein amüsantes Programm erwartet die Besucher, versprechen die Organisatoren. Der Eintritt ist frei.

Los geht es um 18.30 Uhr mit dem Einzug der Tambouren, die, nach einem kurzen Auftritt vor dem Haus des Bürgers, von dort aus musizierend zum Museum ziehen. Das große Showprogramm in Kuppel 3 beginnt um 19 Uhr mit Stephan Glunk, Zunftmeister und musizierender Kabarettist, und einer Stimmungsrunde sowie Roland Drews, dem "Hans Kuony"-Darsteller aus Stockach. Abwechselnd spielen der Fanfarenzug aus Meßkirch und der Poppele Fanfarenzug aus Singen sowie die Blasmusikgruppe "Die Aussteiger" aus Singen. Im Foyer unterhält Pirmin Wäldin aus Engen die Gäste. In der Kuppel 1 bewirten die Rebwieber aus Singen. Auch in Kuppel 1 treten Roland Drews, Stephan Glunk und die Laufenburger Tambouren auf. Den Barbetrieb in der Kuppel 2 übernimmt das Jugendforum der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte.