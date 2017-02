Bad Dürrheim In der Kleiderkammer warten hunderte Kostüme

Wetten, dass? Der Verleihservice der Narrenzunft Bad Dürrheim schafft es jeden Narren einzukleiden.

Es ist Freitag, kurz vor 18 Uhr und vor dem seitlichen Eingang am Haus des Bürgers wartet eine Gruppe Menschen, um sich einzukleiden, denn – Kleider machen Leute, besser gesagt Narren. Und zwar in der Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim, die wie immer in den Wochen vor der Fastnacht geöffnet ist. Viele Hundert Kleider und Kostüme hängen im Dachgeschoss über dem Herzogin-Luise-Saal. Wer bei dieser riesigen Auswahl nicht fündig wird, ist selber schuld.

Dicht drängen sich die Suchenden durch die engen Regalreihen. Ulrike Kille aus Mönchweiler ist mit ihrer Tochter Annabelle gekommen. Sie habe in der Zeitung vom Kostümverleih gelesen, erklärt sie und wollte einfach mal schauen. Ein wenig unentschlossen, stöbert erst einmal nach Ideen, schaut hier und da. Dann zieht das edle Gewand einer Dame aus dem Mittelalter heraus, um es anzuprobieren. Die Gelegenheit auf Entdeckungsreise zu gehen nutzt auch Annabelle aus, kommt mit einem Bogen um die Ecke und sagt: "Genau so was kann ich gebrauchen." Später steigt sie noch eine Treppe höher, wo sich die Kinder unter den etlichen Kinderkostümen ihre Verkleidungswünsche erfüllen können.

Andreas Terner ist ebenfalls das erste Mal in der Kleiderkammer. "Meine Mutter deckt sich hier regelmäßig ein", sagt der Dürrheimer. Daher wisse er vom Verleih. Er ist auf der Suche nach einer Mönchskutte und wird schnell fündig. Lilly Gauderer lässt sich bei der Zusammenstellung ihres Fastnachtskostümes von einer der Zunftwieber beraten, die gerne bei der Suche behilflich sind. Stück für Stück findet sie so ihr spezielles Damenkostüm. Ein Ehepaar aus Tuttlingen nutzt die Kleiderkammer, um sich für den bunten Abend dort die Verkleidung auszusuchen. "Wenn wir das Motto wissen, kommen wir her und suchen uns das Passende." Lachend probieren sie die Igelperücken auf und gehen mit den dazugehörigen Kleidern zum Ausgang.

Das Tolle an der Kleiderkammer sei, dass man die Sachen nicht für teures Geld kaufen oder selber machen müsse, erklären die Kunden. Auch größere Gruppen können sich einheitlich eindecken. In Dürrheim findet sich aber auch alles. Von der Nasenklammer über Hüte, Westen, Perücken; eine schier unendliche Auswahl an Zubehör, bis hin zu den Blumentöpfen von einem der Auftritte der Zunftwieber. Die originellen Kostüme sind alle hochwertig und aufwändig gearbeitet. Da finden sich Hexen, Bienen, Kakerlaken, Indianer, Haremsdamen, Hühner und vieles mehr. Bilder an den Wänden liefern die passenden Schminktipps dazu. Alles was in der Kleiderkammer hängt, stammt von den Auftritten der Zunftwieber und der Narrenzunft bei den Bällen.

Es ein Jammer, diese Kostüme nicht mehr zu nutzen. So hatten die Zunftwieber vor bald 20 Jahren die Idee, die Kleiderkammer mit dem Verleihservice einzurichten, der bis heute glänzend floriert. Außer Bad Dürrheim hat nur noch Bräunlingen im Kreis eine so reichhaltig bestückte Auswahl. Bereits ab drei Euro kann man sich für die Fasnet ausstatten. "Es kommt darauf an, was und wie groß das Teil ist", erklärt Ingrid Müller, während sie eine Karteikarte nach der anderen ausfüllt. Zum Ausleihbetrag kommt dann noch die Kaution. Diese wird zurückerstattet, wenn das Narrenkleid gereinigt und unversehrt zurückgebracht wird.



Öffnungszeiten

Die Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim ist bis zur Fastnacht jeden Freitagabend von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Die Rückgabe der ausgeliehenen Kostüme ist möglich am 3., 10. und 17. März, ebenfalls zwischen 18 und 20 Uhr. Informationen zur Narrenzunft Bad Dürrheim finden Sie unter www.narrenzunft-badduerrheim.de.