Bad Dürrheim Im Reparatur-Café vollbringen die Experten wahre Wunder

Erste Aktion in der Kurstadt wird ein voller Erfolg. Doch durch ein entscheidendes Manko werden die Tüftler öfters abgebremst.

Bad Dürrheim – Das erste Reparatur-Café in Bad Dürrheim verläuft für die Veranstalter vom Projektbeirat des bürgerschaftlichen Engagements "sehr zufrieden mit einem überwältigendem Start". Knapp 30 Besucher strömten in die Werkräume der Realschule am Salinensee, um ihre nicht mehr funktionierenden Elektrogeräte eventuell doch noch zum Laufen zu bringen. Das Thema Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung steht demnach hoch im Kurs.

Die Wegwerfmentalität für Elektrogeräte in der Gesellschaft bahn sich seit Jahrzehnten unbeirrt ihren Weg. Von Hause aus sind zahlreiche Elektrogeräte auf ihre Beseitigung bei der geringsten Störung hin konzipiert. Eine Reparatur übersteigt nicht selten den Preis einer Neuanschaffung. Oft liegt jedoch nur ein minimaler mechanischer Defekt vor, welcher aufgrund Mangels des nötigen Fachwissens durch den Konsumenten jedoch kaum zu beheben ist. Freiwillige Helfer können hier wertvolle Abhilfe schaffen. Die Gemeinden St. Georgen, Furtwangen und Donaueschingen gehen seit Jahren mit ihren Reparatur-Cafés beispielhaft voran. Bad Dürrheim folgt nun diesem Weg.

"Bereits eine halbe Stunde vor offizieller Eröffnung, um 9.30 Uhr, standen die ersten Leute mit ihren Geräten vor der Tür", sagt Karl Lotz vom bürgerschaftlichen Engagement, der mit Karl Berle und Markus Thoma den organisatorischen Aktionskreis des Projekts bildet. Sechs Fachmänner für Reparaturen auf Spendenbasis und eine Dame für den Bereich Nähen und Flicken boten den Besuchern ihr Fachwissen an. Dies war auch sehr gefragt, das Material spiegelte nahezu das komplette Sortiment eines Haushalts wieder.

"Radio, Schallplatten- und CD-Spieler, Küchengeräte, Staubsauger, Laptops, sogar eine Elektro-Kettensäge", zählt Lotz die zur Reparatur mitgebrachten Geräte auf. In etwa 90 Prozent der Fälle konnte das Team auch tatsächlich behilflich sein.

Angesichts der anwesenden Fachkompetenz wenig verwunderlich. Der Feinwerkmechaniker Dieter Kohnle aus Schwenningen und Elektroingenieur Ralf Krieger aus Hochemmingen fanden noch in letzter Minute spontan ihren Weg zum Reparatur-Café. "Ich wollte schon immer mal in St. Georgen mitmachen, das hat terminlich leider nie geklappt. Ich hörte nun von dem Vorhaben in Bad Dürrheim und habe mich kurzfristig entschlossen, mitzumachen", erklärt Kohnle seine Motivation.

Die Besucher des ersten Cafés fanden auch aus fernerer Umgebung ihren Weg an die Realschule. "Extra aus Brigachtal angereist. An meinem Laptop stimmt etwas mit der Einschalttaste nicht", so Bernhard Koch. Ihm konnte nicht geholfen werden, es fehlte am passenden Spezialwerkzeug. Dies kristallisierte sich beim ersten Reparatur-Café als zentrales Problem bei einer nicht zustande gekommenen Hilfeleistung heraus. Dieses Problem will man bis zum nächsten Café-Treff möglichst lösen.

So wird repariert

Das Bad Dürrheimer Reparatur-Café findet jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr in der Realschule am Salinensee statt. Gegen eine kleine Spende können Besucher ihre Elektrogeräte und beschädigte Gegenstände zur Reparatur oder soagr auch Kleidung und Stoffe zum Nähen und Flicken vorbeibringen. Ehrenamtliche und geeignete Helfer werden aktuell noch gesucht. Organisator Karl Lotz ist unter 07726/929302 erreichbar.