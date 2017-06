Bad Dürrheim Hubert Baiers Rückzug nach 37 Jahren Einsatz für das Tischtennis

Vorsitzender der Abteilung in Sunthausen möchte sein Amt in andere Hände übergeben – und kann auf viele Erfolge zurückblicken

Bad Dürrheim – „Ich bin ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn“, sagte einst ein großer Geistlicher bei Antritt eines wichtigen Amtes. Diese Maxime von Bescheidenheit könnte man nahtlos auf die jahrzehntelange Arbeitsweise im Sunthausener Tischtennis von Hubert Baier übertragen. Sich nie in den Vordergrund drängend blieb er stets dezent, aber engagiert wirkend im Hintergrund. Baier ist kein Mann der lauten Worte, aber auch kein Leisetreter.

Mit Unterbrechung leitet Baier nun seit 37 Jahren die Tischtennisabteilung Sunthausen. Jetzt hat er auf der jüngsten Hauptversammlung seinen Rücktritt angekündigt, im Vorstand fehle es insbesondere durch den Mangel eines Stellvertreters an Unterstützung. „Diese Ankündigung steht noch. Sollte sich bis zum kommenden Jahr niemand finden, bin ich raus“, so Baier resolut.

Dabei ist Baier bei seinen Ämtern ein Macher mit langem Atem. Bis 2017 war er 33 Jahre lang der Schriftführer des Bad Dürrheimer Sportausschusses. Seit 37 Jahren ist er Ortschaftsrat, 20 davon als stellvertretender Ortsvorsteher. Im Verwaltungsausschuss bringt es Baier auf 21 Jahre. „Im kommenden Jahr werde ich 70, es ist ein natürlicher Prozess, sich langsam zurückzuziehen“, sagt Baier und blickt auf seine Tischtennisabteilung zurück.

Bereits 1954 soll man in Sunthausen im Gasthaus „Lehre“ Tischtennis gespielt haben. „Später zu meiner Zeit haben wir in der Lehre im hinteren Bereich die Tische zur Seite geschoben und die Platte aufgebaut“, bemerkt Baier amüsiert. Im Tischtennis ist Baier sportlich nie der Überflieger gewesen, spielt bis heute in der zweiten Mannschaft. „Ich war jedoch von Anfang an mit Herzblut dabei. Es war 1974 kein rein administrativer Wille, die Tischtennisabteilung zu gründen und zu leiten“, beteuert Baier.

Stolz ist man in der Abteilung auf Eigengewächse, die aus der Erfolgsphase in der Spielgemeinschaft mit Hochemmingen in den 80er Jahren hervorgingen. Manuel Baumgarthuber ist wohl der erfolgreichste aus den eigenen Reihen, war südbadischer Spitzenspieler. Aber auch Gunter Rothermund hat sich in der Landesliga bewährt, ist bis heute Führer der ersten Mannschaft.

Jedoch hat die Abteilung nach zehn Jahren in der Bezirksliga 2016 einen Dämpfer kassiert. Durch den Abstieg in die Bezirksklasse ging man auch dreier Leistungsträger verlustig. Harald Kienzler wechselte beispielsweise zur Turngemeinde Schwenningen, ist aber noch als Jugend-Trainer für Sunthausen tätig. 2017 folgt der freiwillige Abstieg aus der Bezirksklasse.

So obliegt es Baier in seinem vermutlich letzten Jahr als Vorsitzender, den Verein wieder in die Erfolgsspur zu bringen und den Stab an die nächste Generation zu reichen. Als besonderen Hoffnungsträger habe man hier Simon Kienzler im Visier.

Zur Person

Hubert Baier ist 1948 geboren und arbeitete bis zu seinem Ruhestand als Sozialversicherungsfachangestellter bei der AOK. Im Gründungsjahr der Sunthausener Tischtennisabteilung, 1974, heiratet Baier seine Ehefrau. Er hat drei erwachsene Kinder.