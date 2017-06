Bad Dürrheim Hotel Parasol: Jeden Tag können die Abbrucharbeiten in der Huberstraße in Bad Dürrheim starten

Hotel Parasol: Jeden Tag können die Abbrucharbeiten in der Huberstraße in Bad Dürrheim starten

Dem Förderverein des Hotel Parasol fehlen noch knapp vier Millionen Euro. Dann kann das integrative Hotel gebaut werden...

Bad Dürrheim – Bald ist das alte Kindersanatorium der Chrischona-Schwestern in der Huberstraße Geschichte: "Wir warten jeden Tag darauf, dass der Abbruch beginnt", sagt Günter Tarlatt, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Parasolhotels. Dann soll auf dem Areal bald das Hotel Parasol, ein inklusives behindertengerechtes Hotel entstehen.

Im März dieses Jahres wurden die Abbrucharbeiten im Inneren des Gebäudes begonnen, zwei Mal stand das Gebäude seit daher schon vor dem Abbruch. "Das Abrissunternehmen wurde aber immer wieder gestoppt", sagt Cornelia Kunkis-Becker, Geschäftsstellenleiterin des Vereins. Die Gründe waren formell. "Eine Maßnahme, die in einem Förderantrag steht, darf nicht vor Bewilligung der Maßnahme begonnen werden", sagt Kunkis-Becker. Also musste der Verein erst warten, bis die Fördergelder bewilligt wurden. Hinzu kam die Prüfung des Landesdenkmalamts, ob das Gebäude als Kulturgut des Landes gewertet werden könne. Ergebnis: "Es wäre ein Kulturdenkmal gewesen", sagt Tarlatt. Nachdem das Gebäude aber seit gut 35 Jahren sich selbst überlassen wurde und mittlerweile in einem maroden Zustand ist, stimmte das Amt dem Abbruch zu. "Jetzt kann es jeden Tag soweit sein", sagt Kunkis-Becker.

Zumindest, was den Abbruch anbelangt. Denn mit dem Bau des Hotels kann der Verein erst beginnen, wenn alle Fördermittel zusammen sind. Mit 13,6 Millionen Euro rechnet der Verein nach aktuellen Planungen für die Realisierung seines Projekts. Zwölf Millionen Euro soll allein der Bau des neuen Hotels kosten. 8,65 Millionen Euro davon sollen durch Kredite gedeckt werden, gut 4,95 Millionen Euro will der Verein durch Spenden, Förderungen und Zuschüsse zusammenbringen. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum etwa hat das Parasolhotel 200 000 Euro Fördermittel erhalten. "Uns fehlen noch drei bis vier Millionen Euro", sagt Cornelia Kunkis-Becker.

Um diese zu bekommen, kümmert sich die Geschäftsstellenleiterin um Förderanträge. "In zwei Wochen geht unsere neue Website online", sagt sie. Dort könne niederschwellig mit wenigen Klicks für das Projekt gespendet werden. Geplant ist zudem eine Wohltätigkeitsveranstaltung im November im Narrenschopf zugunsten des Hotel Parasol.

In vier Jahren schon soll das Hotel eröffnen. Der integrative Betrieb steht dann schon allein durch das Grundstück, auf dem es sich befindet, in einer karitativen Tradition: Das alte Kindersanatorium, das sich derzeit noch auf dem Areal befindet, wurde vom Orden der Chrischona-Schwestern betrieben und vor gut 30 Jahren geschlossen. Anschließend hat ein Schulrektor das Haus zehn Jahre lang bewohnt. Dann stand es zwanzig Jahre lang leer.

