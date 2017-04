Hochemmingen Hochemmingen: Neuer Chef bei Stierberghexen

Veränderungen im Hexenrat der Stierberghexen Hochemmingen: Vorstand Dirk Murer hört nach sieben Jahren auf.

Hochemmingen (wib) Veränderungen im Hexenrat der Stierberghexen Hochemmingen: Vorstand Dirk Murer hört nach sieben Jahren auf. Sein Nachfolger ist nun Jens Wosl. Er habe niemals bereut, dieses Amt innegehabt zu haben, sagt Murer bei seinem Amtsabtritt.

Stellvertretender Vorsitzender ist Alexander Wurm, Kassiererin Daniela Lutzkat und Schriftführer Enrico König. Dirk Murer bleibt dem Vorstandsteam als Ehrenvorstand erhalten und springt ein, wenn einmal Not an der Hexe sein sollte, versprach er. Und viel zu tun wird es in der nächsten Zeit sicherlich geben: Im kommenden Jahr feiern die Hexen ihr zehnjähriges Bestehen, zum dritten Mal wird dann auch zum Hexensprung geladen, natürlich steht auch wie in jedem Jahr der Hexenball auf dem Programm. Bevorstehende Ereignisse sind zudem das Sommerfest, am Samstag, 22. Juli. Eine 80er und 90er Party feiern die Stierberghexen am am Samstag, 28. Oktober.