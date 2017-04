Hochemmingen Hochemmingen: Gleiche Linie bei Geschwindigkeitsmessung

Die Ortschaftsräte in Hochemmingen sprechen sich für digitale Geschwindigkeitsanzeigen in allen Ortsteilen aus und wollen dies nun mit Bürgermeister Walter Klumpp besprechen.

Hochemmingen (bim) Eine gleiche Linie, was die Geschwindigkeitsmessung in den Ortsteilen anbelangt: Dafür haben sich die Räte bei der Ortschaftsratssitzung in Hochemmingen ausgesprochen. Sie regen an, an den Ortseinfahrten digitale Geschwindigkeitsanzeigen anzubringen.

"Ich habe Studien gefunden, die besagen, dass Geschwindigkeitsanzeigen eine größere Wirkung haben, als Verkehrsteiler", sagt Ortsvorsteher Helmut Bertsche (CDU). Letztere seien bereits an der Ortseinfahrt in Hochemmingen angebracht, könnten aber durch Anzeigen in allen Ortsteilen ersetzt werden. Das Thema soll nun mit Bürgermeister Walter Klumpp besprochen werden.

Gewählt wurden auch die Vertreter für das Forum im Zuge des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum: Den Statuten entsprechend sind dies Ortsvorsteher Helmut Bertsche und sein Vertreter Harald Fischerkeller (CDU). Zudem gewählt wurde die sachkundige Bürgerin Katharina Kaiser. Ihr Vertreter ist Reinhold Springindschmitten (Freie Wähler).