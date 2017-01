Bad Dürrheim Hobby für den guten Zweck: Bad Dürrheimer Frauen nähen für krebskranke Kinder

Frauen nähen und stricken für krebskranke Kinder. Die Arbeiten können jeden Dienstag um 14 Uhr im Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim gekauft werden.

Stricknadeln klappern, es riecht nach Kaffee, Kuchen wird herumgereicht, auf dem langen Tisch liegen Wollknäule und Stoffe. „Eine Pause muss auch mal sein“, sagt Hedwig Baur. Seit sechs Jahren leitet sie das Lustige Nähkörble, eine Gruppe des Generationentreffs Lebenswert. Bis zu 23 Frauen kommen dabei jede Woche ehrenamtlich zum Handarbeiten zusammen – ihre Werke, die sie für einen guten Zweck verkaufen, sind heiß begehrt.

„Vor Weihnachten war besonders viel los“, sagt Baur. „Ich konnte dann keine Aufträge mehr annehmen, es waren einfach zu viele.“ Auch jetzt schon sei ihr Auftragsbuch bis Februar voll. „Gerade arbeiten wir an Jacken, Loops und Stulpen“, sagt sie. Heiß begehrt sind die Handarbeiten der Frauen. „Wir bekommen jede Menge Aufträge“, sagt Baur. Neben den 23 Nähkörble-Teilnehmerinnen arbeiten fünf weitere Frauen in Heimarbeit die Aufträge mit ab. Den Erlös ihrer Werke spenden die Frauen an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.

Was gestrickt, genäht und manchmal auch gebastelt wird, bestimmen zum einen die Kunden. „Ich arbeite gerade an einem Dreieckstuch“, sagt Maria Voigt und hält ihre filigrane Arbeit in die Luft. Und wenn ein Kunde einen besonders aufwendigen Wunsch hat? „Jede macht das, was ihr liegt“, stellt Baur klar. „Ganz schön knifflig sind Klapphandschuhe“, sagt Voigt. Die gibt sie dann lieber an eine der Kolleginnen ab, der diese Arbeit leichter fällt. „Ich kann im Moment keine blauen Socken mehr stricken“, sagt Anke Benzig. Mit 46 Jahren ist sie die Jüngste in der Runde. „Eigentlich ist blau ja meine Lieblingsfarbe“, sie lacht. „Aber nachdem ich sieben Paar blaue Socken nacheinander stricken musste, brauche ich jetzt eine Pause. Das macht dann erst einmal lieber jemand anderes.“ Alle lachen.

Wenn es ums Nähen geht, gehört Anneliese Rauh zu den Expertinnen. Die 89-Jährige ist seit gut vier Jahren dabei und gelernte Schneiderin. „Handarbeit gehört für mich einfach dazu“, sagt sie. Diese einmal an den Nagel zu hängen, sei ihr nie eingefallen. Ihre Kolleginnen stimmen ihr zu. Das Hobby gehört fest in den Alltag der Frauen und diesen richten sie auch nach dem Treffen vom Lustigen Nähkörble jeden Dienstag aus. „Der Dienstag ist mir heilig“, sagt Benzig.

Laufend wird das Angebot des Nähkörbles aktualisiert. „Jedes Jahr gehe ich auf die Kreativ-Messe nach Stuttgart“, sagt Hedwig Baur. Dort holt sich die 74-Jährige neue Ideen, um die sie dann das Sortiment der Gruppe erweitert. „Diese Wende-Mütze zum Beispiel habe ich dort gesehen“, sagt sie und zeigt das gestrickte Werk. Auf der einen Seite ist sie gemustert, wird sie gewendet, ist sie braun. „Die Mütze kann auf beiden Seiten getragen werden“, sagt Baur. „So eine will ich auch bald ausprobieren“, sagt Brigitte Koslowski. Maria Voigt und Uschi Geiselhardt stimmen ihr zu. Was neue Strickmuster und Näh-Ideen anbelangt, ist das Nähkörble eine Schatzkiste. „Hier kann man einiges lernen“, sagt Maria Voigt. „Wer Tipps bei seiner Handarbeit braucht, darf auch gerne mal zu den Treffen kommen“, sagt Baur. Für eine kleine Spende helfen die Frauen dann weiter. Gerne nimmt die Gruppe auch Stoff- und Wollspenden für ihre Arbeiten an.

Und wenn ein Mann mitarbeiten möchte? „Das hat es ja noch nie gegeben“, sagt Hilda Hutterer. Seit gut 15 Jahren ist sie beim Lustigen Nähkörble, die Gruppe wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet. „Das ist eine reine Frauen-Gruppe“, sagt sie. Die anderen stimmen ihr zu und lachen.

Lustiges Nähkörble