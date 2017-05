Öfingen Himmelbergfest: Öfingen feiern im Grünen

Es ist eine liebgewonnenen Tradition an Christi Himmelfahrt/Vatertag in Öfingen: das Himmelbergfest.

Öfingen (sk) Selten wird den Wetterprognosen in Öfingen so entgegengefiebert wie in der Woche vor Christ Himmelfahrt. Der Grund ist ein einfacher: Das alljährliche Himmelbergfest steht an und der Musik- und Trachtenverein Öfingen als Gastgeber sowie alle Einwohner hoffen natürlich auf gutes Wetter und Sonnenschein. Und in diesem Jahr stehen die Chancen sehr gut: Nach dem unbeständigen Wetter der letzten Wochen soll es am Vatertag, Donnerstag, 25. Mai, schön bleiben. Damit steht bereits jetzt fest, dass das Fest am idyllisch gelegenen Waldrand gefeiert wird.

Die letzten Tage waren die Helferinnen und Helfer nun damit beschäftigt, den Festplatz zu mähen, die Holzböden für die Bewirtungszelte wurden ebenfalls verlegt. Der Festtag am Donnerstag beginnt um 10 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst im Grünen, der direkt auf dem Festplatz gefeiert wird. Drei Blasmusikkapellen – die Musikvereine Hochemmingen, Immendingen und Aasen sind im Anschluss daran Garanten dafür, dass alle Blasmusikfans den ganzen Tag voll auf ihre Kosten kommen werden. Zum Festausklang ab 18.30 Uhr unterhalten die Gastgeber selbst mit zünftiger Blasmusik. Vorsitzende Claudia Mink und ihre knapp 80 Helferinnen und Helfer hoffen auf einen regen Besucheransturm – und dass ihnen Petrus tatsächlich wohlgesonnen ist, wie es die Prognosen bislang versprechen.

Das Himmelbergfest in Öfingen hat eine lange Geschichte: Seit 1973 wird es gefeiert, hat mittlerweile den Status eines Volksfests erreicht und ist aus dem Jahresgeschehen im Ortsteil nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren sind die Besucherzahlen beim Himmelbergfest konstant. Aber auch wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte, sind die Öfinger gerüstet, kurzerhand wird dann eben in der Osterberghalle gefeiert. Dies war nicht immer so, wie sich die einen oder anderen Öfinger noch erinnern: Das dritte Fest wurde bei schlechtem Wetter und, nicht zuletzt wegen einer fehlenden Halle, im Bürgersaal des Rathauses gefeiert. Der Gemüseeintopf, der damals an die Gäste ausgegeben wurde, ist noch vielen im Gedächtnis geblieben.