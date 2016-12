Bad Dürrheim Heiße Phase hinter den Kulissen

Bis der Silvesterball am Samstag im Kurhaus beginnen kann, sind noch Dutzende Mitarbeiter im Einsatz

Wie kleine Kunstwerke aus Porzellan sehen sie aus, die Pralinen und Kekse, die Küchenchef und Konditor Erich Kaufmann sorgsam zusammenstellt. Ihm und dem restlichen Kurhaus-Team bleiben nur noch wenige Stunden Zeit bis zum Silvesterball. Schon Samstag, um 17.30 Uhr, muss alles fertig sein.

190 Gäste erwartet Verena Mika, Bereichsleiterin der Veranstaltungen im Kurhaus. "Die Vorbereitungen laufen schon die ganze Woche", sagt sie. Unzählige Hochzeiten und Feste hat das Team um Mika bereits ausgerichtet. Der Silvesterball bleibt aber immer etwas Besonderes.

Pyrotechniker, Hausmeister, Service und Küche arbeiten Hand in Hand, damit die Gäste so festlich wie möglich ins neue Jahr rutschen. "Wir beginnen mit einem Sektempfang im Foyer, um 18.30 geht das Menü los", sagt Mika. Anschließend wird die Tanzfläche eröffnet. "Viele tanzen aber schon früher", sagt sie und lacht. Den ganzen Abend gibt es Live-Musik von der Band The Vibrations.

Um Mitternacht versammeln sich schließlich alle zum Feuerwerk im Kurpark. Das professionelle Spektakel lockt immer auch andere Gäste in den Park. "Dann wird aber auch gleich wieder weitergetanzt", sagt Mika.

Gut 25 Personen sind am Abend selbst dann im Einsatz. Allein fünf davon sind Köche, dazu kommen zwei Beiköche. "Es ist gewaltig viel Arbeit", sagt Kaufmann. "Ab morgen hat in der Küche keiner mehr frei." Ein Fünf-Gänge-Menü erwartet die Gäste. Darunter hausgemachte Wildschweinterrine, Lachsforellenfilet, Apfel-Zimt-Cockatil. Angefangen vom Fleisch über das Obst bis hin zu den Kräutern: "All unsere Zutaten kommen aus der Region", sagt der Küchenchef. Die Vorbereitungen für das Menü, das alle 190 Gäste möglichst zur gleichen Zeit bekommen sollen, laufen bereits seit Mittwoch. "Am 1. Januar können wir uns dann alle wieder ausruhen", sagt Kaufmann.

"Es ist anstrengend", räumt auch Mika ein. "Aber es macht Spaß." Als Team so eine aufwendige Veranstaltung hinzubekommen, schweiße zusammen. "Es ist schön, gemeinsam mit den Kollegen ins neue Jahr zu rutschen", sagt sie. Jedes Jahr seien auch Stammgäste dabei. "Manche sogar schon zum vierten Mal." Das mache stolz – erst recht, wenn sie sich am Ende des Abends auf den nächsten Ball freuen.