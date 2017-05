Bad Dürrheim / Triberg Heiratsantrag im Triberger Kino wird zum Internet-Hit

Sven Fischer aus Bad Dürrheim hat seiner Freundin Aline Leser mit einem Actionfilm einen ganz besonderen Heiratsantrag gemacht. Im Triberger Kino ist er vor ihr auf die Knie gefallen. Sie hat "Ja" gesagt. Das romantische Video wurde bei Facebook tausendfach angeschaut. Hier gibt's das Video und ein Interview mit dem Paar!

Bad Dürrheim - Die Menschen in der Kurstadt haben offenbar ein gutes Händchen, wenn es um ausgefallene Heiratsanträge geht. 2011 sogte ein Antrag mit riesigen Buchstaben auf dem Dach der Salinensporthalle für Aufsehen. Jetzt ist erneut ein Heiratsantrag aus Bad Dürrheim in aller Munde.



Sven Fischer (28) hat seiner Freundin Aline Leser (25) mit einem kurzen Kinofilm überrascht und im Kinosaal schließlich um ihre Hand angehalten. Auch der Antrag selbst wurde von versteckten Kameras gefilmt und im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht. Dort verbreitet sich das Video rasant. Über 10.000 Mal wurde es angeschaut, hundertfach geteilt und kommentiert.



Interview mit dem Paar

Vor rund einem Jahr haben Sven Fischer und Aline Leser mit ihrer zweijährigen Tochter ihre erste gemeinsame Wohnung in Bad Dürrheim bezogen. "Wir haben schon über Hochzeit gesprochen, dass wir uns das vorstellen können", erinnert sich Leser. Ein konkreter Plan sei das aber nicht gewesen. Die Idee zum Antrag kam Sven Fischer im Februar. Es sollte etwas Besonderes werden, nichts von der Stange."Erst wollte ich ein paar Bilder zu einem Video zusammenschneiden", erzählt er. Als er Kontakt mit den Filmemachern Patrick vom Berg aus Bad Dürrheim und dessen Partner Fabian Schenk aufgenommen hatte, reifte die Idee von einer professionellen Produktion. Über Monate hinweg wurde getüftelt, gedreht und geschnitten. Dass ihr Freund auf einmal so viele Termine hatte und manchmal mit Schrammen im Gesicht nach Hause kam, machte Aline stutzig: "Ich dachte, er hat eine Affäre." Doch seine Ausreden waren gut, sie schöpfte keinen Verdacht und die Beziehung hielt.Unter einem Vorwand wurde die 25-Jährige schließlich in der vergangenen Woche von ihrer Schwester zur Premiere des Films "Fluch der Karibik 5" in die Kronenlichtspiele in Triberg gelockt. Im Vorprogramm wurde der selbst produzierte Actionfilm eingespielt. Fischer als Actionheld räumt darin mehrere Gegner aus dem Weg, um an den Verlobungsring zu kommen. Die Szene endet im Kinosaal, wo Fischer in diesem Moment auftauchte, um seiner Aline den Antrag zu machen."Ich habe mich gewundert, dass der Ton plötzlich anders war. Obwohl man sein Gesicht im Film nicht sehen konnte, dachte ich bereits an Sven. Mein Herz fing an zu rasen", beschreibt Leser die Situation. "Ich bin immer noch sprachlos. Das war überwältigend." Einen Hochzeitstermin gibt es nach ihrem Heiratsversprechen allerdings noch nicht. Die beiden wollen sich Zeit lassen und sich erst 2018 das Ja-Wort geben."Über 150 Stunden Arbeit stecken in dem Projekt", erklärt Patrick vom Berg. Neben den Dreharbeiten und der Produktion sei vor allem die Organisation sehr aufwändig gewesen. Die Drehgenehmigung für das ehemalige Pumpenhaus in Bad Dürrheim habe nach langen Verhandlungen letztendlich Bürgermeister Walter Klumpp gegeben. Für die Dreharbeiten im Deißlinger Steinbruch habe er mit dem Ordnungsamt verhandelt. "Auch die Polizei in der Region musste Bescheid wissen, da wir mit echt aussehenden Waffen gearbeitet haben", so der Filmemacher und Regisseur.