Bad Dürrheim Hauptsache Tanzen

Weil sie nicht auf ihr Hobby verzichten müssen, auch wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß sind, geht eine Gruppe von Seniorinnen zum Tanzen im Sitzen

Bad Dürrheim – Karin Baur klickt auf ihr Tablet. Blue Suede Shoes, der Rock'n'Roll-Klassiker von Elvis Presley, erfüllt unvermittelt den gesamten Festaal des KWA Kurstift in Bad Dürrheim. Bei dem Lied still bleiben? Unmöglich. Das fühlen auch rund ein halbes Dutzend Frauen im besten Alter: Mit Trainerin Karin Bauer tanzen sie lachend los – sitzend, in einem Stuhlkreis.

Tanzen, ohne dabei auf den Beinen zu stehen? Für die Damen, einige von ihnen sind nicht mehr ganz so gut zu Fuß, ist das keine Frage. "Ich habe einfach Freude am Tanzen, habe schon als junges Mädchen gerne getanzt", sagt die 82 Jahre alte Gerta Deininger. "Das geb ich nicht her." Seit knapp einem Jahr ist sie dabei, wurde durch eine Kursteilnehmerin auf das Angebot aufmerksam gemacht. "Ich wollte ja auch schon den einen oder anderen Herren motivieren", sagt sie und lacht. Das habe bisher aber nicht geklappt. "Dabei ist das eine richtig nette Gruppe und macht einfach Spaß – und mir tritt niemand auf die Füße", sie lacht.

"Tanzen ist eine der gesündesten Sportarten, die es überhaupt gibt", ist Karin Baur überzeugt. Sie selbst tanzt seit 27 Jahren, hat als 19-Jährige mit Rock'n'Roll begonnen. Heute ist sie selbständige Tanzsporttrainerin und nimmt selbst an Turnieren teil. Für die 46-Jährige ist das eine Passion, auf die niemand verzichten müssen sollte. "Ich selbst könnte niemals mit dem Tanzen aufhören", sagt sie. "Da dachte ich mir, wenn es Gymnastik im Sitzen gibt, muss es doch auch Tanzen im Sitzen geben." Sie hatte recht, fand Weiterbildungsangebote zum Sitztanz – und absolvierte diese.

Konzentriert sind die sitzenden Frauen im Festsaal bei der Sache. Trotz des zunächst ungewöhnlichen Bildes, wirken die Choreografien dann doch ziemlich vertraut: Die Bewegungen entlehnt sich die Trainerin etwa aus Gymnastik, aus Joga, aber auch aus bekannten, konventionellen Tänzen. "Vorhin haben wir mit den Händen "Macarena" getanzt, nur eben zu Musik, die den Damen besser gefällt", verrät Baur. Tanzen trainiere das Gedächtnis, die Schultern, die Arme, nach Möglichkeit auch die Beine. "Selbst demenzkranke Menschen können sich beim Tanzen im Sitzen vergnügen", sagt sie.

Neben dem Sitztanz-Kurs könnte Karin Baur eigentlich auch Tanzen für Menschen mit Rollator anbieten. "Da ist auch Paartanz möglich", sagt sie. doch bislang hätten sich für den Kurs im Kurstift keine Interessenten gefunden. Viele wüssten vielleicht gar nicht, was für Möglichkeiten sie noch hätten – auch wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß seien, sagt die Trainerin. Vorkenntnisse seien für ihre Kurse nicht erforderlich. Denn: "Um tanzen zu lernen ist es selten zu früh und niemals zu spät", sagt Baur und geht an ihr Tablet. "Ist Ihnen jetzt mehr nach Samba oder eher nach Wiener Walzer?", fragt sie in die Runde. "Wiener Walzer", tönt es einstimmig und amüsiert aus dem Stuhlkreis. Eine neue Tanzrunde beginnt.

Tanzen im Kurstift