Bad Dürrheim Gutes Jahr für den Männergesangverein Sunthausen

2017 feiert der Verein sein 125-jähriges Bestehen. Finanziell steht der Verein gut da.

Der Männergesangverein Sunthausen startet in sein 125. Jubiläumsjahr mit seinem bewährten, ersten Vorsitzenden Lothar Gail. Einstimmig wurde er auf der Generalversammlung in seinem Amt bestätigt, welches er nunmehr seit 16 Jahren bekleidet. Von Ehrgeiz beseelt und mit vollem Elan möchten die Mitglieder mit ihrem Jubiläumskonzert am 21. Oktober ein eindeutiges Signal mit Außenwirkung setzen, dass man aktiv und engagiert in die Zukunft schreitet.

Es werden bereits sämtliche Vereinsreserven für eine bühnenreife Show mobilisiert. "Wir wollen 2017 mit den Auftritten lieber etwas bremsen und mehr Proben für ein perfektes Stimmbild ansetzen", sagt Gail. Ein Projektchor für freiwillig Mitmachende wurde für das Jubiläum ins Leben gerufen, für den sich nach Angaben von Vereinsmitgliedern auch schon zwei Interessenten gemeldet hätten. Damit reiht sich der Projektchor in ein Magazin von Aktionen ein, bei denen Mitglieder gewonnen werden sollten. Offenbar mit Erfolg. Das jüngste Mitglied der 27-köpfigen Truppe ist mit 42 Jahren Roland Merz, der bei Aktion "Alpenrock" 2013 beitrat.

Mit einem Jahresplus von 2300 Euro und einem Vermögen im unteren fünfstelligen Bereich steht der Verein auf soliden Füßen. Zugpferde sind das Wunsch- und das Herbstkonzert mit einem Gewinn von jeweils über 1000 Euro. "Als ich mein Amt antrat, hatten wir 1700 Euro auf dem Konto. Wir entwickeln uns gut", sagt Gail.

Musikalisch scheint Chorleiterin Martina Wenzler-Gail mit ihren Schützlingen zufrieden zu sein: "Der Funke eurer Freude und Begeisterung springt bei den Auftritten auf das Publikum über. Sichtlich ist die Hingabe beim Gesang erkennbar." So hält der MGV seine jüngst eingeschlagene Spur, sich von einem traditionellen Gesangsverein zu einem modernen Chor mit aktuellem und experimentellem Liedgut zu wandeln. Freunde des Gesangsvereins können sich schon zwei Termine merken. Am 22. April steht das Wunschkonzert in der Festhalle Sunthausen an. Auch das Gruppenkonzert der Ostbaar am 15. Juli richtet 2017 der MGV aus.