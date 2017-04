Bad Dürrheim Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim: Projekt macht stark gegen Gewalt

Mit dem Projekt "Kinder-stark-machen" will die Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim auf das Thema sexuelle Gewalt aufmerksam machen

Bad Dürrheim (maw) In Zusammenarbeit mit dem Verein Grauzone und der Schulsozialarbeit der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Bad Dürrheim wird in diesem Jahr das Projekt "Kinder-stark-machen" weitergeführt. Am Dienstagabend lud die GWRS zu einem Elterninformationsabend ein, mit dem Thema: Persönlichkeitsförderung für Grundschüler.

Das Projekt ist auf Dritt- und Viertklässler der Grundschule ausgerichtet und wird nun zum vierten Mal durchgeführt. In diesem Jahr ist die Zahl der Anmeldungen so hoch wie nie zuvor. Die Kurse sind für die Teilnehmer kostenfrei, daher ist das Projekt auf Sponsoren und Partner angewiesen. Unterstützt wird es in diesem Jahr von Karl-Heinz Groß, Diakon der katholischen Gemeinde, Friedhelm Henssler und der Bürgerstiftung. Letztere ist seit den ersten Kursen mit an Bord und finanziert einen Kurs jedes Jahr mit.

Kursleiterin und Sozialpädagogin Yvonne Treyer freut sich über die hohen Anmeldezahlen in diesem Jahr. "Den Kindern gefällt es so gut, dass sie den Kurs am liebsten zweimal besuchen würden", sagt Treyer. Beim Informationsabend sei es wichtig, "die Eltern auf die Täterschaft zu sensibilisieren." Denn: Meistens seien die Täter bei sexuellen Übergriffen an Kindern aus deren unmittelbaren Umfeld, so die Sozialpädagogin.

Daher sei es wichtig, bei den Kursen die Persönlichkeit der Kinder zu stärken. Es soll keine klassische Aufklärungsarbeit geleistet, sondern Themen wie Körperbewusstsein, Gefühle, Selbstbewusstsein und Kommunikation spielerisch vermittelt werden. Darüber hinaus sollen die Kinder Handlungsstrategien zum Schutz vor Gewalt an die Hand bekommen.

"Der Spaß steht im Vordergrund", sagt Yvonne Treyer. Ganz bewusst werden die Eltern bei dem Kurs mit in die Pflicht genommen. Sowohl Eltern als auch Kinder sollen so einen offenen und zwanglosen Umgang mit der Thematik lernen, Tabuisierung vermeiden. Die Kommunikation und das Verhältnis zwischen Eltern und Kind habe nämlich in der Behandlung von Gewalt einen hohen Stellenwert.