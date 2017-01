Bad Dürrheim Grünes Licht für Sattelweg-Neubau

Räte beschließen Neubau mit 18 WohneinheitenSattelweg wird wohl verkehrsberuhigte Zone

Als Architekt Michael Rebholz im Dezember 2014 seine ersten Entwürfe für den Neubau einer Wohnanlage beim technischen Ausschuss vorstellte, hatte er wohl kaum damit gerechnet, dass mehr als zwei Jahre vergehen werden, bis die Räte den Wohnkomplex beschließen. Gestern nun, bei der ersten Sitzung des Technischen Ausschusses im neuen Jahr, gaben die Ratsmitglieder grünes Licht für die 18 Wohneinheiten mit Tiefgarage.

Mehrfach ist der Beschluss über das Bauvorhaben verschoben worden, zahlreiche Einwände seitens der Anlieger sind bei der Stadtverwaltung gegen das Projekt eingegangen. Allein nach dem letzten Baugesuch hätten erneut neun Einwände die Stadtverwaltung erreicht, sagte Stadtbaumeister Holger Kurz. In der Runde zuvor waren es gut 30 gewesen.

Die Anlieger hatten unter anderem befürchtet, dass sich die Verkehrslage in der bereits heute schon von ihnen als eng empfundenen Straße weiter verschärfen werde. Holger Kurz regte daraufhin an, den Sattelweg als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. "Das soll nun eine Verkehrsschau entscheiden", sagte er gestern. Die Verkehrssituation könne so entschärft werden. "Ich sehe kein Problem, warum das nicht genehmigt werden sollte."

Zudem seien die Hausverwaltungen in dem Haus gebeten worden, die Müllcontainer auf ihren Privatgrundstücken stehen zu lassen. Dort würden sie auch fortan vom Entsorgeunternehmen abgeholt werden. Die in die Straße ragende Hecken sollen im Frühjahr "auf ein vertretbares Maß" zurückgeschnitten werden, wie Kurz sagte. Schon in vorhergehenden Sitzungen hat Architekt Michael Rebholz zudem zugesichert, die Aushubsabfuhr und die Transporte während der Bauarbeiten über die Huberstraße zu leiten.

Ob ein Wendehammer in der Straße entstehen werde, blieb gestern jedoch noch ungewiss. "Wir haben das Thema an die Hausverwaltungen weitergegeben", sagte Bügermeister Walter Klumpp. "Uns ist daraufhin signalisiert worden, dass das ausschließlich Sache der Eigentümer sei. Das müsse unter ihnen beraten werden." Sobald sich diese aufgeschlossen für eine Wendehammer zeigten, "würde man sich für das Thema öffnen", so Klumpp. "Das Signal muss aber ganz klar von den Eigentümern kommen."

Anlieger hatten zudem moniert, dass die Wohnanlage mit drei Vollgeschossen und einem Staffeldachgeschoss, in dem Penthaus-Wohnungen entstehen sollen, zu massig wirke. Dadurch gliedere es sich nicht in die Umgebung ein, versperre Sichtachsen, lautete die Kritik. In der jüngsten Überarbeitung der Pläne haben Kurz und Rebholz eines der Gebäudeteile um 65 Zentimeter, das nebenstehende um einen Meter abgesunken.

In der Ausschusssitzung im Dezember hatte Günter Tschida (Freie Wähler) angebracht, dass das Staffeldachgeschoss im rechten Gebäude um fünf Meter eingerückt werde müsse, um auch dadurch optisch an Masse zu verlieren. Knapp drei Meter rückte der Architekt die Außenwand des Geschosses von der Außenkante ein. "Eine Penthaus-Wohnung ist eine hochwertige Wohung", argumentierte Rebholz seinen Schritt. Der Wohnraum müsse eine gewisse Größe aufweisen um zu funktionieren. Maximal einen halben Meter könne er noch einrücken. "Mehr schaffe ich nicht, sonst passten die Proportionen nicht mehr." Ein Kompromiss, mit dem sich Tschida einverstanden erklärte.

"Das Objekt hat eine deutliche Verbesserung erfahren", sagte Peter Hug (CDU) mit Blick auf die ersten Entwürfe. "Wir haben das Wesentliche hier herausgeholt", fasste Klumpp zusammen.



Die Wohnanlage