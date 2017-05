Bad Dürrheim Großes Programm im Narrenschopf am Wochenende

Narrenbörse und Museumsnacht finden am kommenden Wochenende im Narrenschopf in Bad Dürrheim statt. Ein 3D-Drucker und viele weitere Höhepunkte sind dabei.

In der Kurstadt jagt ein Event das andere. Am kommenden Wochenende ist mit der Narrenbörse und der Museumsnacht im Narrenschopf die Stadt Heimat der Narren, wenn auch ohne Häs. "Wir packen des Fäscht am Schopf" haben sich die ausrichtenden Fastnachtslandschaften Hegau und Hochrhein vorgenommen und ein absolut sehenswertes Programm zusammengestellt.

Die Narrenbörse beginnt mit einer Neuerung, nämlich bereits um 10 Uhr und ist dafür nur bis 17 Uhr geöffnet. So können sich Aussteller und Besucher früher in das Vergnügen der um 18 Uhr beginnenden Museumsnacht stürzen. Der musikalische Frühschoppen im Zelt vor dem Haus des Bürgers am Sonntag beginnt um 11 Uhr. Mit 50 Ausstellern sei die Narrenbörse komplett ausgebucht, berichtet Oliver Kaufmann. Es gebe sogar eine Warteliste an Ausstellern. Wie gewohnt wird die Palette der Anbieter jeden Bedarf abdecken. Auch der 3D-Drucker ist wieder dabei. Wer eine Figur von sich im Häs haben möchte, sollte dieses mitbringen. Vor dem Rathaus kommen die Jäger und Sammler beim Flohmarkt auf ihre Kosten. "Hier rechnen wir mit 150 Ausstellern", sagt Kaufmann.

Ein besonderes Ereignis für die kleinen Besucher wird am Sonntag im Haus des Bürgers das Kasperletheater aus Laufenburg/Deutschland sein. Bei dem Stück "Gretel geht in die weite Welt" lernen jeweils um 11 und um 14 Uhr die Kinder verschiedene Fastnachtsbräuche kennen. Zum Rahmenprogramm bei der Narrenbörse gehört am Samstag um 18 Uhr ein Auftritt der Tambouren aus Laufenburg/Schweiz und den Alphornbläsern aus Meßkirch, die anschließend musizierend zur Museumsnacht in den Schopf abmarschieren.

Die Museumsnacht im Narrenschopf startet um 18.30 Uhr mit dem Einzug der Tambouren. Das große Showprogramm beginnt um 19 Uhr mit Stephan Glunk (Zunftmeister und musizierender Kabarettist).

Der Eintritt zur Museumsnacht ist frei. Der Eintritt zur Narrenbörse kostet sechs Euro, davon werden beim Besuch des Narrenschopfmuseums drei Euro angerechnet.