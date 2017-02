BadDürrheim Grandiose Stimmung beim Kappenabend des Blasorchesters

Viele Gruppen sorgen für gute Musik und beste Laune.

Die Musiken gaben sich beim Kappenabend des Blasorchesters die Klinke in die Hand. Das Probelokal war heiße Partylocation, die Stimmung grandios, egal ob mit oder ohne Hut, Kappe oder sonstiger Kopfbedeckung. Den Auftakt machten die Gastgeber selbst in kleiner Besetzung.

Dann machte der Fanfarenzug weiter. In den letzten zwei Jahren haben die Fanfarenzügler nicht nur an ihrem Repertoire gefeilt und überraschen dabei immer wieder mit neuen Ideen. Schlag auf Schlag ging es weiter. Die Urviecher-Guggenmusiker hatten Mühe, Platz zu finden. Sie brachten das Stimmungsbarometer an den Siedepunkt und die Ohren an ihre Grenze.

Fehlen durften die "D'Alläfänziga" nicht. Die Musiker pflegen enge Beziehungen zu Dürrheim und trugen mit ihrer originellen Musik zum Gelingen bei. Immer wieder griffen die Musiker im Verlauf des Abends zu ihren Instrumenten, damit es auch ja nicht langweilig wurde.