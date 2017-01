Bad Dürrheim Goethes Faust auf der Bad Dürrheimer Kurhausbühne

Das Regionentheater inszeniert am Donnerstagabend den Theaterklassiker. Für Regisseur Andreas Jendrusch ist vor allem die Zeitlosigkeit des Stücks interessant

Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald unter der Leitung von Andreas Jendrusch und Birgit Heintel kommt wieder nach Bad Dürrheim. Seit dem ersten Auftritt beim Sommertheater 2014 ist die Truppe ein fester Bestandteil des Kulturangebots der Kur- und Bäderstadt geworden und lockt regelmäßig zahlreiche Zuschauer an, egal ob Freilichtbühne am Salinensee, Kurhaus oder Narrenschopf. "Bad Dürrheim ist unsere zweite Heimat", sagt Regisseur Andreas Jendrusch.

Am heutigen Donnerstag, 19. Januar, inszeniert das Regionentheater im Kurhaus erneut den Theaterklassiker "Faust – der Tragödie erster Teil" von Johann Wolfgang von Goethe. In den Hauptrollen sind Serjoscha Ritz als titelgebender Gelehrter Faust, Brian Sommer als teuflischer aber zugleich charmanter Mephisto und Ann-Kathrin Hinz als das unschuldige Gretchen zu sehen.

Die Handlung Stücks ist selbst den meisten Theatermuffeln ein Begriff. Faust ist mit seinem Leben unzufrieden, Zweifelt an seinen Errungenschaften und deren der Wissenschaft und strebt nach mehr. Daraufhin geht er mit Mephisto einen Handel ein, der wiederum eine Wette mit Gott darüber abgeschlossen hat, dass er Faust verführen kann. Der Titelheld Faust begibt sich so auf einen tragischen Weg, auf dem er Gretchen kennen und lieben lernt.

"Das Besondere ist für mich, wie ein so altes Stück noch so aktuell sein kann", sagt Andreas Jendrusch. Die Frage nach dem Sinn des Lebens auf der einen und das sich Verlieben zweier Menschen auf der anderen Seite seien die Beweggründe dafür gewesen, warum er sich an Faust heranwagen wollte.

Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro regulär und sieben Euro mit Gästekarte bei der Touristinformation, unter der Telefonnummer 07726/666 266, auf der Internetseite www.badduerrheim.de, an den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Verbunds Schwarzwald-Baar-Heuberg, und im Narrenschopf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro regulär und neun Euro mit der Gästekarte. Der Vorverkauf endet am heutigen Donnerstag um 13 Uhr.