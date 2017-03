Bad Dürrheim Geschäfsstelle Lebenswert in Bad Dürrheim hat ihre gute Seele

Geschäfsstelle Lebenswert in Bad Dürrheim hat ihre gute Seele

Am 1. April tritt Sabine Armborst ihre Stelle als Geschäftsstellen-Mitarbeiterin im Generationentreff Lebenswert an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sechs Wochen haben Angelika Strittmatter und Wolfgang Götz, Vorsitzende des Vereins Generationentreff Lebenswert in Bad Dürrheim, die perfekte Geschäftsstellen-Mitarbeiterin gesucht. Als sie dann jedoch die Bewerbung von Sabine Armborst in den Händen hielten, war die Suche schließlich beendet: Ab dem 1. April tritt die 53-jährige Villingerin die Stelle beim gemeinnützigen Verein an.

"Die Stelle war nicht einfach zu besetzen", gesteht Wolfgang Götz. "Wir haben schließlich nicht nur eine Bürokauffrau gesucht, uns war auch Sozialkompetenz sehr wichtig." Sabine Armborst hat beides und setzte sich so unter mehr als 20 Bewerbern durch. "Sie ist unsere Wunschbesetzung", sagt Götz.

Armborst ist gelernte Bürokauffrau, hat unter anderem als Assistentin der Geschäftsleitung und Vertriebssekretärin gearbeitet. Darüber hinaus war sie drei Jahre als Fachkraft für Hausaufgabenbetreuung tätig. Ihre zukünftigen Aufgaben verbinden nun beides: administrative und pädagogische Bereiche. Sie ist zuständig für den Bürobetrieb des Vereins und zudem Ansprechpartnerin für dessen 13 Gruppen, für bürgerschaftlich Engagierte, "und für alle Bürgerinnen und Bürger von Bad Dürrheim", so Götz. Damit ist Armborst die Schnittstelle zwischen den engagierten Bürgern und dem Vereinsvorstand. Die gute Seele, also. 20 Stunden die Woche ist sie im Dienst.

"Wir freuen uns sehr auf sie", sagt Wolfgang Götz. "Wir freuen uns aber auch jetzt die sozialen Mittel zu haben, die Stelle finanzieren zu können." Dies war nur möglich durch die Aufnahme des Generationentreffs in das Bundesförderprogramm "Mehrgenerationenhaus", betont er. Die Gelder haben den Sinn, den demografische Wandel im Zusammenspiel mit der Kommune aktiv zu gestalten. Zu diesem Zweck hat der Verein eine Geschäfsstelle eingerichtet.