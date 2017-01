Bad Dürrheim Gesangverein Unterbaldingen sucht weiterhin nach Lagermöglichkeiten

Die Sänger blicken bei auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dirigentin Stefanie Egge kritisiert aber Unpünktlichkeit mancher.

Beim diesjährigen Frühjahrskonzert taucht der Gesangverein Unterbaldingen zusammen mit seinen Freunde und Fans in die Welt des Musicals ein. Dirigentin Stefanie Egge will den Schwung, mit dem der Gesangverein durch seinen 100. Geburtstag zog, nutzen und mit der Umsetzung dieser Idee nahtlos daran anknüpfen. Sie lobte die Sängerinnen und Sänger, welche mit Bravour ein Erfolgsjahr mit besonderen Anstrengungen gemeistert haben. Speziell hob sie die Kirchenkonzerte und das Weihnachtskonzert hervor.

Es gab aber auch Kritik: Egge wünschte sich von ihrem Chor zur Steigerung der Effektivität mehr Pünktlichkeit vor Proben und Konzerten. Interessierte Projektsängerinnen und Sänger lud sie zur Teilnahme an den Vorbereitungen und Auftritten zum Mottokonzert "Musical" ein. Vorsitzender Laurin Baumann berichtete von einem aufregenden Jahr, das neben der gesanglichen Entwicklung auch im geselligen Teil jede Menge zu bieten hatte. Als Beispiele nannte er die Auftritte bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen der Blatthaldenhütte, aber auch das erfolgreiche Herbstfest, das in diesem Jahr am 17. und 18. September stattfinden werde.

Erfolgreich präsentierte sich der Gesangverein als Gastgeber des Ostbaarsingens und der Jahreshauptversammlung des Schwarzwald-Baar Chorverbandes in der Ostbaarhalle. Ein größeres Projekt stehe dem Gesangverein noch hinsichtlich der Diskussionen um die Suche nach einem Lagerplatz für die Vereinsutensilien bevor. Gespräche mit der Ortverwaltung zu diesem Thema fanden bereits statt. Der stellvertretende Ortsvorsteher Franz Eisele informierte über den Verwaltungsbeschluss, die Küche in der Ostbaarhalle mit neuem Geschirr und Besteck auszustatten.

Nach 20 Jahren verabschiedete sich Susanne Michalik als Beisitzerin aus dem Vorstand. Wolfgang Baur übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Doris Rudigier, die als Beisitzerin den Vorstand weiterhin unterstützt. Schriftführerin bleibt Helga Baur. Neu im Team der Beisitzer ist auch Reinhard Michalik, Doris Weinstein bleibt Beisitzerin.