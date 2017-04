Bad Dürrheim Gesamtwehr ist gut aufgestellt

Insgesmat 126 Einsätze hatte die Bad Dürrheimer Gesamtfeuerwehr im vergangenen Jahr zu stemmen. Insgesamt zwölf Personen wurden dabei gerettet. Bei der Jahreshauptversammlung kamen aber auch noch andere Themen auf den Tisch.

950 Atemschutzmasken und Lungenautomaten wurden im vergangenen Jahr gereinigt, desinfiziert und geprüft. Ebenso 600 Atemluftflaschen neu befüllt und 76 Atemschutzgeräte unterzogen sich ihren Halbjahresprüfungen. Unter anderem wurden Ausbildungen zum Atemschutzgeräteträger, zum Maschinisten für Löschfahrzeuge und Kommandanten absolviert.

Das alles konnte Gesamtkommandant Volker Heppler bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Bad Dürrheim in der Öfinger Osterberghalle den 176 Mitgliedern aufzeigen. Dass die Ausbildungen nötig sind, machen die Einsatzzahlen klar: insgesamt 126 rückte die Wehr im vergangenen Jahr aus. Davon 13 Mal zu einem Brand, 51 Mal musste technische Hilfe, beispielsweise bei Verkehrsunfällen, geleistet werden. Insgesamt zwölf Personen wurden aus Gefahrensituationen gerettet.

Bürgermeister Walter Klumpp bedankte sich bei der Wehr für das Engagement und die ehrenamtliche Arbeit. "Danke für die tolle Zusammenarbeit, vor allem auch in der Jugend mit einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Wir haben eine sehr stabile und engagierte Feuerwehr in unserer Stadt. Wir können stolz darauf sein", so Walter Klumpp. Ebenso wies er darauf hin, dass viele Anschaffungen in den vergangenen Jahren realisiert werden konnten. So wurden2,5 Millionen Euro für die Fahrzeuganschaffungen investiert.

Dass sich auch der Personalstand der Feuerwehr sehen lassen kann, zeigten die Ehrungen und Beförderungen. Drei Mitglieder konnten zum Löschmeister, ein Feuerwehrmann zum Oberlöschmeister und einer zum Hauptlöschmeister befördert werden.

Sieben Feuerwehrmänner wurden für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt, neun für 40 Jahre aktiven Dienst, einer für sogar 50 Jahre aktiven Dienst und zwölf für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Wilfried Götz und Werner Senkpiel der Abteilung Biesingen wurden zum Ehrenmitglied ernannt, beide traten 1969 in die Feuerwehr ein. Pasquale Avallone wurde zum Ehrenkommandanten ernannt, er war 16 Jahre Abteilungskommandant in Unterbaldingen.