Bad Dürrheim Generationentreff Lebenswert: Neuer Computerkurs für Senioren

Mit einem neuen Kurs möchte der Generationentreff Senioren die Angst vor Computern nehmen. Wie das Programm genau aussieht, haben die Interessenten aber selbst in der Hand...

Bad Dürrheim – Der Generationentreff Lebenswert bietet einen neuen Kurs für medieninteressierte Senioren an. Wie das Projekt genau aussieht, haben die Interessierten selbst in der Hand.

Das bisherige Programm "Senioren an den Computer", unter der Leitung von Ingo Obrowski, liegt derzeit aus gesundheitlichen Gründen auf Eis. Interessierte müssten möglicherweise noch bis Herbst warten, bis dieser Kurs weitergeführt wird, sagt Vorstandsmitglied Angelika Strittmatter. Der Kurs war sehr beliebt: "Die Resonanz war immer sehr groß. Wir hatten teilweise sogar Wartelisten. Auch jetzt haben wieder einige Bürger nach etwas Neuem gefragt". Im Generationentreff Lebenswert war daher klar, dass ein neuer Kurs für Anfänger ins Leben gerufen werden müsse. Das bereits bestehende Angebot "Internet Treff", das sich vorwiegend an Fortgeschrittene richtet, werde auch weiterhin fortgeführt, so Strittmatter.

Als die Entscheidung für einen neuen Kurs gefallen war, gingen die Zuständigen auf die Suche nach Ehrenamtlichen. Daraufhin hat sich der 69-jährige Herbert Braun gemeldet. Der gebürtige Kölner lebt seit fünf Jahren in Bad Dürrheim, hat 40 Jahre lang bei der Deutschen Bahn im IT-Bereich gearbeitet und bringt daher Erfahrung mit. Seine Arbeit hat sich vor allem "auf das Aufspielen von Computer-Programmen, der Einrichtung von PC-Netzwerken, sowie auf die Prüfung und Wartung von Geräten bezogen", sagt Braun. "Wir haben auch immer wieder unsere Mitarbeiter beraten und bei neuen Technologien dementsprechend geschult". Perfekte Voraussetzungen also.

Da das vorangegange Projekt von drei Dozenten begleitet wurde, hoffen die Akteure nun auf weitere Ehrenamtliche, die Herbert Braun unterstützen. "Auf lange Sicht ist ein solcher Kurs mit nur einer Person nicht tragbar", sagt Vorstandsmitglied Erhard Teichert. "Es ist uns wichtig, dass individuell auf die Senioren eingegangen werden kann. Der Treff lebt vom Engagement Freiwilliger", betont auch Strittmatter.

Und dieses beginnt bereits bei der Konzeption des Kurses: Am Mittwoch, 24. Mai, 10 Uhr, können sich Interessierte im Generationentreff Lebenswert, Viktoriastraße 7, ihre Bedürfnisse rund um Computer und Internet äußern. "Es ist jeder herzlich dazu eingeladen", sagt Strittmatter. "Im Nachgang müssen wir dann besprechen, wie die Nachfrage und der Bedarf aussieht. Daran können wir dann unsere Kräfte und Kapazitäten ausrichten."

"Den Senioren soll die Angst genommen und Unsicherheiten abgebaut werden", sagt Strittmatter. Häufig sei es für Menschen im häuslichen Umfeld nicht einfach, ihre Fragen zu stellen. Die routinierten Kinder oder Enkel "sind schnell genervt", können sich nicht immer in die Senioren einfühlen. Herbert Braun ist da ganz offensichtlich das Gegenteil: Er ist die Ruhe selbst.

Wie geht es weiter?

Die Interessierten können mit sämtlichen Geräten zum ersten Treffen kommen: egal ob Smartphone, Tablet oder Computer. Erst wird ermittelt, "auf welchem Stand die Personen sind und ob einzelne Schwerpunktgruppen gebildet werden können", sagt Angelika Strittmatter.