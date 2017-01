Königsfeld Gemeinde Königsfeld setzt auf Transparenz

In Anbetracht des 20. Jubiläums der Naturwald-Gemeinde plant Königsfeld einen Waldtag. Zudem soll die Glasfaseranbindung weiter ausgebaut werden.

Auch in diesem Jahr war das Interesse am Neujahrsempfang der Gemeinde Königsfeld im Haus des Gastes sehr groß. Bürgermeister Fritz Link hatte zu dem traditionellen Empfang geladen und blickte auf Geleistetes und Zukünftiges.

Neben aktuellen politischen Themen informierte er auch über Projekte der Gemeinde. Seine besondere Aufmerksamkeit galt der Ehrung verdienstvoller Mitbürger, die sich in zahlreichen Ehrenämtern engagieren sowie dem diesjährigen Top-Thema: dem 20. Jubiläum der Naturwald-Gemeinde Königsfeld.

In seiner Rede wies Link auf den zunehmenden Populismus hin, der den politischen Diskurs in Deutschland und weltweit gefährdete und zum Entgleisen brächte. Vor diesem Hintergrund gehöre es zu den Zielen der Gemeinde, ihre Steuerungsprozesse transparent für die Bürger zu machen sowie Beteiligungsmöglichkeiten und Raum für ehrenamtliches Engagement zu bieten. So wurden im vergangenen Jahr Arbeitsgruppen eingerichtet, um die Attraktivität Königsfelds für die Jugend zu verbessern. In weiteren Bürgerwerkstätten wurde kontrovers über die Neugestaltung des Zinzendorfplatzes diskutiert. Außerdem wurden Bürger eingeladen, sich intensiv mit einer ganzheitlichen Demografie-Strategie für die Gesamtgemeinde auseinanderzusetzen.

Viele weitere Projekte wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen oder auf den Weg gebracht: Der Ausbau der leistungsfähigen Glasfaseranbindung wird weiter konsequent fortgesetzt. Zu den kommunalen Pflichtaufgaben zählt auch der Brandschutz. Hier konnte mit der Anschaffung eines neuen HLF20 für die Kernortswehr das erste Fahrzeug von insgesamt drei Neufahrzeugen übergeben werden. Rund 100 000 Euro Förderung wurden zudem für das neue Fahrzeug für Weiler genehmigt.

Auch die Qualität der örtlichen Infrastruktur soll weiter fokussiert werden. Für die Sanierung der Gemeindehalle in Weiler wird mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Millionen Euro gerechnet. Große Hoffnungen steckt die Stadt in die Projektentwicklung zur Ansiedlung eines 300-Betten-Hotels im Gewann Kinderweide/Hinterer Hutzelberg. Sobald das Baurecht besteht, wird sich entscheiden, ob ausreichend Investoren gefunden werden, hieß es.

Vor allem aber richtet sich in diesem Jahr das Hauptaugenmerk auf ein bedeutsames Thema: Als Naturwald-Gemeinde setzt die Kommune Königsfeld nun schon seit 20 Jahren auf ökologische Waldbewirtschaftung. In diesem Jubiläumsjahr soll daher das Bewusstsein und das häufig in der Bevölkerung verloren gegangene Wissen um die Aufgaben und Funktionen des Waldes wiederbelebt werden. Geplant ist in diesem Zusammenhang beispielsweise ein Waldtag.