Liane Metzger aus Bad Dürrheim spendete viele Jahre Blut. Nun wird sie beim Weltblutspendetag geehrt. Diese Gründe sprechen für sie fürs Spenden...

Ein Leben für ihre Mitmenschen: Neben 65 Personen aus Deutschland, darunter neun aus Baden-Württemberg, wird auch Liane Metzger aus Bad Dürrheim am Mittwoch, 14. Juni, beim internationalen Weltblutspendetag in Berlin für ihr Engagement beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz geehrt. "Mir ist das Wohl anderer Menschen sehr wichtig", sagt Metzger.

Seit April ist sie offiziell in Rente, kann aus gesundheitlichen Gründen ihrer Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz nicht mehr nachgehen. Helfen ist ihr trotzdem wichtig geblieben, liegt offenbar einfach in ihrem Naturell: "Ich habe schon immer meinen Mitmenschen geholfen", sagt Metzger. Die Bad Dürrheimerin hat stets ein offenes Ohr. "Meine Kollegen nannten mich schon Mutter Theresa", sagt sie und lacht. Jetzt, wo sie wegen einer Nierenerkrankung selbst auf Andere angewiesen ist, bekommt sie ihre geleistete Hilfe wieder zurück. "Die Menschen in meinem Umfeld sind für mich da und unterstützen mich", sagt die Rentnerin. Dafür sei sie sehr dankbar.

Neben ihrem eigenen Engagement lag es Metzger immer am Herzen, auch Andere vom Helfen zu überzeugen. "Ich war immer motiviert, Menschen für das Blutspenden zu begeistern", sagt sie. "Meiner Meinung nach sollte jeder einen Blutspendeausweis besitzen." Metzger setzt dabei auch auf junge Leute. "Sie sind meistens noch sehr gesund", sagt sie. Damit kämen viele von ihnen als Spender in Frage, könnten sehr viele Leben retten. Darüber hinaus tue jeder Spender etwas für seine Gesundheit: Das abgegebene Blut wird immer untersucht. Sollte es dabei zu Auffälligkeiten kommen, wird der Spender sofort darüber informiert.

Selbst kann die Rentnerin aus gesundheitlichen Gründen kein Blut mehr geben. "Durch meine Krankheit bin ich leider nicht mehr in der Lage selbst zu spenden", bedauert sie. In ihrer aktiven Zeit hat Metzger neben dem Schwarzwald-Baar-Kreis, auch den Zollernalbkreis sowie den Tübinger und Rottweiler Kreis betreut. "Dadurch habe ich natürlich viele Schicksale kennengelernt, aber natürlich auch viele tolle Menschen", sagt sie.

Im Jahr 1970 trat Liane Metzger bei der Kurapotheke in Bad Dürrheim ihre Stelle an. Die Apothekerin arbeitete dort 26 Jahre. Nebenher war sie bereits ehrenamtlich im Deutschen Roten Kreuz aktiv. "Als dort dann eine Stelle frei wurde, habe ich mich beworben und bin beim Blutspendedienst gelandet", sagt Metzger. Mittlerweile sind 21 Jahre vergangen, in ihrer Zeit konnten 560 000 Blutspenden und 39 000 Erstspender beim DRK Blutspendedienst erreicht werden.

Metzger war zuletzt als Werbe- und Organisationsreferentin beim Deutschen Roten Kreuz in Bad Dürrheim tätig. Ihre Arbeit vermisst sie schon jetzt: "Sie hat mir immer große Freude bereitet." Daher möchte sie auch in nächster Zeit dem Roten Kreuz treu bleiben: "Ich werde auch weiterhin bei Blutspenden dabei sein", sagt sie. Der Kontakt zu den ehemaligen Weggefährten ist ihr wichtig, sie möchte ihn nicht abbrechen. "Man hat so lange zusammengearbeitet. Es tut gut, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben", sagt sie.

Mitte Juli schon wird Metzger von ihrem Arbeitgeber offiziell verabschiedet. Sie blickt mit einem traurigen und einem freudigen Auge auf diesen Termin. Nur eines weiß sie sicher: "Da wird mit Sicherheit auch die ein oder andere Träne fließen", sagt Liane Metzger.

Blutspenden

Mittwoch, 14. Juni, von 14 Uhr bis 19.30 Uhr, lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zum Blutspenden ins Haus des Bürgers, Salinenstraße 14. Spenden können laut DRK alle gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 72 Jahren und einem Mindestgewicht von 50 Kilo. Erstspender dürfen nicht älter als 65 Jahre sein. Spender müssen ihren Personal-, gegebenenfalls ihren Blutspendeausweis und etwa eine Stunde Zeit mitbringen. Nach der Spende gibt es eine kleine Stärkung.