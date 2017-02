Bad Dürrheim Gebäude des FC Bad Dürrheim brennt ab: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Bewirtungshütte auf dem Sportplatz des FC Bad Dürrheim 1919 ist in der Nacht zum gestrigen Donnerstag niedergebrannt. Der Schaden: Geschätz 10.000 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung.

Die Bewirtungshütte auf dem Sportplatz des FC Bad Dürrheim 1919 ist in der Nacht zum gestrigen Donnerstag niedergebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar, so die Polizei. Die Hütte sei länger nicht in Benutzung gewesen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, der Schaden wird auf gut 10 000 Euro geschätzt.

Entsetzt steht Albrecht Schlenker, Vorsitzender des FC Bad Dürrheim 1919, vor den verbrannten Holzfragmenten, die von der Bewirtungshütte des Fußball-Clubs übriggeblieben sind. "Das macht mich wütend", sagt er. "Das ist einfach nur sinnlose Zerstörung." Terrassenmöbel, Bewirtungszelte, zwei Kühlschränke: Das war alles, was die Pächterin des Vereinsheims, der Schabelstube, darin aufbewahrt hat. Der Schock ist ihr ins Gesicht geschrieben, sie möchte sich zu dem Vorfall nicht äußern. Im Herbst vergangenen Jahres hat sie die Gaststätte übernommen.

"Es ist mir unerklärlich, wie es dazu kommen konnte", sagt Schlenker. "War es Zufall, dass es gerade diese Hütte erwischt hat?", fragt er sich. Entzündliche Gegenstände seien dort nicht gelagert worden, ans Stromnetz war sie auch nicht angeschlossen. "Oder hat es etwas mit dem FC zu tun?" Feindschaften oder Streit habe es nicht gegeben, sagt er, während die Ermittler die Spuren in der Brandruine sichern.

"Bisher sieht es so aus, als ob in die Hütte eingebrochen worden wäre", sagt Schlenker. Immer wieder habe es schon Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz gegeben. Erst im vergangenen Herbst haben Unbekannte den Kunstrasen angezündet. "Der geht dann zwar nicht in Flammen auf, beginnt aber zu glimmen."

In der Brand-Nacht, kurz vor ein Uhr, war die Feuerwehr von einer Anliegerin alarmiert worden, sagt Feuerwehrkommandant Volker Heppler. Als er am Einsatzort eintraf, stand die Hütte bereits voll in Flammen. Glutnester waren auf das Gerätehaus neben der Hütte übergegangen. "Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht", sagt er. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach gut zwei Stunden waren dann auch die Nachlöscharbeiten beendet, der Brandort gesichert.

Schon als er sich der Bewirtungshütte genähert hatte, habe er die meterhohen Flammen gesehen, sagt Albrecht Schlenker. Er wurde noch nachts von der Feuerwehr verständigt, kurz nachdem diese alarmiert worden war. Anlieger seien vor Ort gewesen, aufgeschreckt durch das große Aufgebot der Feuerwehr.

"Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht", sagt Schlenker. "Ich weiß im Moment nicht einmal, ob die Hütte versichert ist." Besonders für die Gaststätte sei das Feuer und damit die Zerstörung der Terrassenmöbel und Zelte eine Katastrophe. "Der Terrassenbetrieb im Sommer ist für den Wirt überlebenswichtig."