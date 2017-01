Bad Dürrheim Full Moon Party: Musikverein Unterbaldingen feiert in der Ostbaarhalle

Die Full Moon Party des Musikvereins Unterbaldingen in der Ostbaarhalle ist ein großer Erfolg. Verantwortliche zeigen sich zufrieden mit Besucherresonanz.

Die Full Moon Party lief in die Vollen und DJ Borni sorgte für heiße Musik in der bislang kältesten Nacht des Jahres. Vorsitzende Marion Hall vom veranstaltenden Musikverein bezeichnete auch die fünfte Veranstaltung als einen Erfolg. Auch Kassierer Andreas Schacherer zeigte sich mit der Besucherresonanz hinsichtlich der zahlreichen Veranstaltungen im Umkreis zufrieden. Die Stimmung der Anwesenden war bestens und an den Bars hatten die Helfer hinter der Theke alle Hände voll zu tun. Eine begehrte Anlaufstelle war auch der Schminktisch, an welchem sich die Gäste mit entsprechenden Leuchtfarben bemalten.