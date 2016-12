Bad Dürrheim Für sie ist heute ein Abend wie jeder andere

Ortsgruppe des DRK an Feiertagen im EinsatzEinsamkeit häufiger Grund für Notrufe

Bad Dürrheim – Immer ruhiger wird es im Laufe dieses Tages auf den Straßen, die Läden schließen, die letzten Vorbereitungen für das Fest sind beendet, Familien kommen zusammen. Während Weihnachten für die meisten eine Zeit der Ruhe ist, können die Mitglieder der Ortsgruppe Bad Dürrheim des Deutschen Roten Kreuz (DRK) das Fest und die darauf folgenden Weihnachtsfeiertage nur von einem Moment auf den nächsten planen. Denn sie sind auch an den Feiertagen im Einsatz.

„Das läuft an Weihnachten wie sonst auch“, sagt Alexander Graf mit einem Gesichtsausdruck, als ob es eine Selbstverständlichkeit sei, jederzeit auf Abruf bei Notfalleinsätzen bereit zu stehen, Erste Hilfe zu leisten. Seit gut fünf Jahren ist der 24 Jahre alte Medizintechnik-Student beim DRK, seine Kollegin Anja Webs, 43 Jahre alt, seit 25 Jahren. „Für mich macht es keinen Unterschied ob Heilig Abend oder ein anderer Tag ist“, sagt Webs. Jederzeit könne es eben passieren, dass auf dem Melder der Rettungssanitäter ein Notfall eingeht. Dann greifen sie zu ihrem Notfall-Rucksack und müssen los.

„Was an Weihnachten vielleicht etwas anders ist, sind die Einsätze“, sagt Anja Webs. So kämen – zumindest gefühlt – häufiger Notrufe von Menschen mit psychischen Beschwerden, oder aus Einsamkeit. „Überall scheint Familienfrieden zu herrschen, alle sind irgendwo aufgehoben. Da gibt es Menschen, die sich an diesen Tagen besonders einsam fühlen, wenn sie niemanden haben“, sagt Webs. Beim Anruf auf der Rettungsleitstelle geben diese dann etwa Angstzustände an. „Oder sie glauben, dass sie einen Herzinfarkt haben, oder Schmerzen“, sagt Graf. „Wenn man dann ankommt, merkt man aber, was Sache ist“, so Webs. Und dann? „Zuhören“, sind sich beide einig.

Manchmal helfe schon ein Gespräch. Das sei auch zur Absicherung der Sanitäter notwendig. „Man muss ja generell auch ausschließen können, dass es wirklich nichts körperliches ist“, fügt Alexander Graf hinzu. Wenn nämlich der Melder der Einsatzkräfte losgeht, handelt es sich meist um einen gravierenden Fall, bei dem auch ein Notarzt alarmiert wird. Die Dringlichkeit der Notrufe wird im Vorfeld von der Leitstelle vorgefiltert. „Die meisten Einsätze werden klassisch durch einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Atemnot ausgelöst“, sagt Graf. „Das kommt in der Bevölkerung einfach am häufigsten vor.“ Ins Detail möchten die beiden aber besser nicht gehen.

Für ihre Familie, für ihre Freunde sei ihre Bereitschaft längst normal. „So ist es halt“, sagt der Medizintechnik-Student und zuckt mit den Schultern. „Klar gibt es auch mal Situationen, in denen man gerne geblieben wäre“, gesteht er. „Aber man hat eben seine Prioritäten. Für mich kommt der Notruf vielleicht nur in einer dummen Situation. Für den Patienten bestimmt der Einsatz aber vielleicht über sein Weiterleben. Da ist die Abwägung nicht schwierig.“

Trotzdem: Nachwuchskräfte gibt es in der Ortsgruppe selten.“Wir sind froh über jeden, der mal reinschnuppern möchte“, sagt Anja Webs. „Junge Helfer werden immer gebraucht.“ Jeder, der den Willen habe mitzumachen, bekomme die Chance dazu, sagt Alexander Graf. Spezielle Fähigkeiten seien nicht erforderlich. Man müsse aber natürlich die Bereitschaft haben, einen Teil seiner Freizeit für Schulungen und Weiterbildungen zu nutzen.

