Bad Dürrheim Friedrichstraße ist größte Gefahrenstelle für Radler

Stadtrat Moritz Nann untersucht die Risiken für Fahrradfahrer. Viele Bürger sehen Gefahrenstellen und Verbesserungsmöglichkeiten in der Kurstadt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie sicher sind die Fahrradwege in der Kurstadt? Mit dieser Frage beschäftigte sich CDU-Stadtrat Moritz Nann in einer Bachelorarbeit, die nun dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt wurde. Mittels einer Umfrage unter der Bevölkerung, an der 334 Personen teilnahmen, hob er dabei mehrere Stellen hervor, die eine Gefahr für Fahrradfahrer, aber unter Umständen auch für Autofahrer, darstellen können.