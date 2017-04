Bad Dürrheim Freiwilliges Ganztagsangebot an GWRS: Mathe, Deutsch und dann Kochen

Freiwilliges Ganztagsangebot an GWRS: Mathe, Deutsch und dann Kochen

Die Aktion der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim ist freiwillig und bietet jede Menge Zusatzangebote...

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bad Dürrheim – Gemurmel in der Schulküche der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim (GWRS): Alessio und Marie-Noelle schneiden Kiwis in kleine Stücke. "Wir sind für den Obstsalat zuständig", sagt Alessio und arbeitet konzentriert weiter. Während Nils und Alexander Avocados mit dem Stabmixer passieren, stellen Alina, Jessica, Leticia und Vanja schon einmal Eier, Pfannen und Gewürze für das Rührei bereit. Freiwillig nehmen die Zweitklässler an dem Ganztagsangebot für Grundschüler teil, das die GWRS seit dem vergangenen Schuljahr anbietet. Lernen etwa kochen, statt sich nachmittags zu Hause zu langweilen.

"Die Rückmeldung ist sehr gut, die Kinder sind begeistert", sagt Aline Hannig. Die Lehrerin koordiniert die Ganztagesbetreuung. Drei Mal die Woche werden die Schülerinnen und Schüler bis 16 Uhr betreut. Wie groß das Interesse an der Betreuung außerhalb des regulären Unterrichts ist, wird am Anfang des Schuljahres ermittelt. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Angeboten, denen die Schülerinnen und Schüler zugeteilt werden: Neben einer Kreativwerkstatt zum Basteln wird etwa Flöten-Unterricht und eine Werte-AG angeboten. Umgesetzt wird die Betreuung durch Personal von Mariahof, einer heilpädagogische Einrichtung der Caritas. Aber auch Vereine und Ehrenamtliche können sich einbringen.

Eine von ihnen ist Eva Mayle, die früher als Lehrerin an einer Berufsfachschule für Hauswirtschaft tätig war und heute den Grundschülern beibringt, erste eigene Gerichte zu kochen. "Mir ist ganz wichtig, dass die Kinder den Umgang mit Lebensmitteln lernen", sagt sie. "Sie müssen die Chance bekommen, selbst einfache Gerichte kochen zu können." Also hat sie Rektor Heinz Kriebel den Vorschlag gemacht, einen Kochkurs für Kinder zu geben. Mit Erfolg: "Manche der Kinder haben schon zu Hause ausprobiert, was sie hier gelernt haben", sagt Aline Hannig.

Alexander inspiriert der Kurs von Eva Mayle zu noch viel mehr: "Ich möchte Koch werden", sagt der Zweitklässler, der mittlerweile mit Nils Teller mit einem Salatblatt und Tomatenvierteln garniert. "Alexander hat dann eine Koch-Show", sagt seine Mitschülerin Leticia. Während die letzten Rühreier in den Pfannen brutzeln, decken Marie-Noelle und Alessio schon den Tisch. Schnell schiebt Alina die letzten Toastbrotscheiben in den Toaster. Dann zeigt Eva Mayle den nächsten Schritt: Sie bestreicht eine der getoasteten Brotscheiben mit der Avocado-Creme, gibt Rührei drauf und legt es auf die garnierten Teller. "Schon fertig", sagt sie. Die Kinder machen es mit ihren Portionen nach und bringen alles an den gedeckten Tisch.

Und auch nach dem Essen geht das Lernen weiter: "So wird das Besteck nach dem Essen abgelegt" sagt Eva Mayle, schaut in die Runde und legt Messer und Gabel sauber nebeneinander auf dem Teller ab. Dann die größte Herausforderung: Abwaschen, Aufräumen, Reste zum Mitnehmen einpacken – und das alles mit vollen Bäuchen. "Wer ist als Erstes fertig?" motiviert Mayle die Grundschüler. Schnell eilen sie an ihre Waschbecken. Und zügiger als gedacht ist alles wieder blitzblank.

Ganztagsangebot