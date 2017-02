Frauen bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Bad Dürrheim am Mittwochnachmittag sind zwei Frauen verletzt worden

Bad Dürrheim (sk) Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Bad Dürrheim am Mittwochnachmittag sind zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein Sattelzug und hinter diesem der Wagen einer 18-Jährigen beim Autobahndreieck Bad Dürrheim von der A 81 auf die A 864. Kurz nach dem Beschleunigungsstreifen setzte die 18-jährige Fahrerin zum Überholen des Lkw an und wechselte auf die linke Fahrspur der A864. Ein 55 Jahre alter Fahrer, der mit seinem Wagen direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur fuhr, um den Lkw zu überholen, sah den Wagen der 18-Jährigen offenbar zu spät. Die Fahrzeuge kollidierten, der Wagen der Frau drehte sich, streifte quer über die Autobahn schleudernd den Lastwagen und prallte schließlich in die Außenschutzplanken. Der Wagen des Mannes geriet in die Mittelschutzplanken. Die 18-Jährige und ihre 21 Jahre alte Mitfaherein kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 0741/34 87 90 melden.